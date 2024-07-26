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舒淇曝光「素顏辦公照」！　桌上小物網歪樓：很有年代感

記者高語璠／綜合報導

金馬影后舒淇出道多年，以其凍齡美貌與精湛演技圈粉無數人。儘管工作忙碌，仍不時在社群分享生活點滴，她日前PO出在颱風天居家辦公的照片，大方現出最真實的素顏模樣，沒想到擺在桌上的「削鉛筆機」意外成為網友們討論的焦點。

▲▼舒淇曬出素顏辦公照。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇曬出素顏辦公照。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

透過舒淇分享出來的照片可見到，未施脂粉的她身穿黑白格紋襯衫，戴著黑框眼鏡坐在桌前辦公，整體散發出知性美。不過畫面中，她露出無奈神情，原來是因為颱風天點不了外賣，為此寫下「人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全大家請乖乖的待在家裡，不要亂跑。」

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▲▼舒淇曬出素顏辦公照。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇不時透過社群分享日常生活。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

格外引起注意的是，舒淇的辦公桌除了擺放電腦、平板、檯燈之外，還放了一台上面印有Hello Kitty圖案的削鉛筆機，瞬間吸引了大家的目光。網友見狀紛紛表示，「很有年代感的削鉛筆機欸」、「這個削鉛筆機好可愛啊」、「第一眼是可愛的削鉛筆機」、「削鉛筆機太可愛了」。

【舒淇全文】

外面風大雨大，人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全大家請乖乖的待在家裡，不要亂跑～～
現在我只好空虛著肚子乖乖坐在書桌上......開著電腦，望著窗外風雨飄搖，發呆 ～～

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