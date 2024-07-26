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傳錯群組！叫同劇演員「肖查某」被本人看到 郭亞棠進棚懺悔：死定了

記者潘慧中／綜合報導

郭亞棠從《大學生了沒》出道，近年因演出《嫁妝》、《多情城市》和《市井豪門》等八點檔備受矚目。然而，她日前上節目坦言，曾因為形容同劇演員是「肖查某」，還傳錯群組被本人看到！

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲郭亞棠將「我明天跟肖查某有一場戲」的語音訊息誤傳到劇組群組。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

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郭亞棠在《甄心分享小琳鐺》表示，當時拍戲拍到沒日沒夜，剛睡醒就連忙開車進棚。途中看到家人傳訊息說隔天要聚餐，她便打開劇組的群組查看班表，「我就直接回語音，結果我沒有發現我沒有從那個群組跳出來。」

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼郭亞棠忘了跳出來劇組群組。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

更可怕的是郭亞棠回覆給家人的內容，「不行，我明天不能去吃，這是什麼鬼，我明天跟肖查某有一場戲」，傳完這則語音訊息就繼續開車，直到經紀人、另一位前輩打電話告知，她才驚呼死定了，「大家都已讀了，收回什麼意義嗎？」

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲郭亞棠得知情況後心都涼了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

一進攝影棚，郭亞棠馬上跟同劇演員道歉，「姐，對不起，我不是故意的，因為我回錯訊息了，我是要跟我家人講的」，她解釋因為對方的角色是恐怖情人，加上家人看戲常記不住演員本名，「他們會幫角色取外號，所以我們家的人都叫他肖查某。」

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼郭亞棠一進棚馬上道歉。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

郭亞棠再三強調並非在罵人，但這位同劇演員仍嚴肅提醒，「你應該要教育你的家人，要記得演員的名字還有戲裡的名字，不應該隨便取外號，這是一種基本的尊重」，她只能一直道歉，「姐，對不起，我知道了，我真的不是故意的，對不起。」

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼該演員嚴肅提醒郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼郭亞棠。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

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