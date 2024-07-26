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《膽小鬼》26年了！　梁詠琪重遊拍攝地「對比照」凍齡嫩臉超狂

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星梁詠琪（Gigi）近日在社交媒體上分享了一組照片，勾起了她26年前的回憶。這些照片是她的女兒Sofia在倫敦地鐵（Underground）拍攝的，勾起了當年拍攝《膽小鬼》專輯時的回憶，也掀起大批歌迷心中回憶。

▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

梁詠琪在發文中提到：「翻到今年6月底女兒Sofia在underground幫我拍的照片中，有種似曾相識的感覺。」她回憶起，26年前自己在同一地點，拍攝《膽小鬼》專輯照片時的情景，並感嘆這種回憶只有當時擁有這張專輯的人才能體會。這些照片對她而言，不僅僅是地點的重逢，更是一段時光的連結。

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▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪今年6月所拍攝的近照，是由愛女掌鏡。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

照片中，梁詠琪穿著簡約時尚，站在地鐵車廂中，與26年前的自己形成了鮮明對比。她感嘆道，「年紀小小的拍攝者，間接帶上我們坐上了時光的列車也蒙然不知！」這次拍攝讓她感受到時間的流逝和生活的變遷，也讓粉絲頓時感受滿滿回憶殺。

▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪翻出26年前後對比照。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

▲梁詠琪26年前也是在倫敦地鐵拍攝《膽小鬼》專輯相關照片。（圖／翻攝自梁詠琪IG）

不少人也紛紛嘴甜誇讚「看不出有歲月的痕跡」、「完全是沒什麼改變過」、「好好看，膽小鬼真的太經典了啦」、「So cute，好像長高了」；新加坡歌手陳奐仁、香港主持人黃婉曼也都紛紛留言「沒變過」、「讓人也懷念自己的青春了，好喜歡那時候的妳的樣子」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

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關鍵字

梁詠琪, Gigi, 倫敦地鐵, Underground, 膽小鬼, 倫敦

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