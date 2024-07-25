丟丟妹颱風夜照開播「業績翻倍」！風雨斷線一度GG　叫賣近4小時同框男友

記者孟育民／台北報導

凱米颱風的強風豪雨讓台北一連放了兩天颱風假，大多數民眾都待在家以防受到波及，「直播天后」丟丟妹昨（25日）晚間照常開播，雖然外面下著大雨，但仍堅守崗位送出超狂福利，整場直播接近4小時。經紀人向《ETtoday星光雲》透露昨天業績不錯，「是平常的一倍！」不過風雨太大網路有點被颱風干擾，開場一度斷線差點不能播，還好重新連線後就順利。

▲丟丟妹颱風夜照常開播，開場還和男友Tommy打情罵俏。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹昨晚直播人數飆到近2萬人，直播現場邊賣邊示範各種料理，一連做了泰國胡椒蝦、奶油蝦、牛肉爐、三杯雞、酥炸軟殼蟹等等，也是幫員工加菜，透過直播也很誘發觀眾想吃的慾望，所以下單囤貨特別踴躍。而男友Tommy昨天也陪同丟丟妹出現在直播間，開場還和觀眾聊天，兩人互動超自然，不時打情罵俏，也算是颱風夜的放閃現場。

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▲丟丟妹煮飯很療癒，讓家庭主婦颱風夜囤貨。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹直播向來都開放給觀眾到現場試吃，也喜歡和大家互動，不過昨晚風大雨大竟然還有觀眾又想跑來現場吃，經紀人再次喊話：「我們就有特別呼籲不開放。」希望民眾都可以注意安全。