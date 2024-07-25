卜學亮發生摔傷意外　肇事者竟然是瑪斯卡

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作全新實境節目《我的明星村長》主軸以SDGs（永續發展目標）為核心精神，在5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰的帶領之下，發掘地方之美，打造出專屬台灣特色的鄉村綜藝。

▲《我的明星村長》卜學亮（右二）挑戰跳繩任務不慎跌倒。（圖／好看娛樂）

《我的明星村長》播出後收視持續長紅，穩坐同時段第一。進入駐村倒數第二站，明星村長們回到首善之都台北，前往大家最熟悉的西門里，驚喜遇見剛參加完頒獎典禮的錢薇娟、籃球教練顏行書以及球星蔣淯安，一起挑戰為國小跳繩隊籌募經費的任務。

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▲錢薇娟(右起)、顏行書與蔣淯安為跳繩隊小朋友籌款。（圖／好看娛樂）

五位明星村長們接獲西門里里長託請清洗街頭的任務，姚元浩說：「西門町是全世界觀光客來到台北，就會想要去的地方。」也是台北人的共同記憶。里長表示來訪的觀光客多，造成的垃圾量也多，每逢假日清潔隊就非常辛苦，短短兩小時就會產生很多垃圾，根本來不及清理。卜學亮也說：「西門町真的是觀光客一到台灣就會去的地方，我們真的希望可以給國外的旅客留下好的印象。」

鬧區人潮眾多，維持環境清潔相當不容易，五位村長分工合作一起幫忙撿拾路邊垃圾，禾浩辰忍不住發聲：「還是煙蒂最多！」之後大夥兒一起用高壓清洗機與用刷子清洗街頭，讓位於捷運6號出口的「6號彩虹/ Rainbow Six」彩虹地景，重現亮麗風采。除了幫忙清潔環境，卜學亮、姚元浩也特別造訪店家，助攻商店的買氣。

大來賓「代理村長」阿喜，則是與姚元浩一同發放物資照顧在地里民，擔任公關重任的卜學亮，則是開心與長輩們聊天，長輩一見到姚元浩，還開心對他說：「你煮的東西最好吃。」

這次五位村長到西門町，其中一項任務是為國小跳繩隊籌募經費，為此節目加碼祭出豐厚獎勵，「只要村長與路人合力跳繩，連續跳十下就有一萬元獎金」，為了小朋友籌款，村長分頭尋找適合挑戰的遊客，想不到，竟驚喜遇見錢薇娟、籃球教練顏行書以及球星蔣淯安。

錢薇娟、顏行書、蔣淯安，還有明星村長們，一起跳繩為小朋友拚獎金。不過才剛跳兩下卜學亮就不慎腳勾到跳繩重摔倒在地，瑪斯卡立即道歉：「擋住亮哥，真的不好意思！」對於意外成為節目嘉賓，錢薇娟笑說：「真的不是set好的！」而求勝心超強的錢姐，為了小朋友開始擬定必勝策略，要明星村長們全部退下，「你們先退開，我們三個跳就好」。