記者潘慧中／綜合報導

「最兇日文老師」長瀨昆妮（長瀬昆妮）先前因常出現在連千毅的直播當「秘書」幫忙賣貨，知名度水漲船高。近日格外引起討論的是，她為了凱米颱風到賣場補貨時，一身火辣打扮立刻吸引破千人朝聖按讚！

▲長瀨昆妮穿超辣逛賣場。（圖／翻攝自Facebook／長瀨昆妮）



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畫面中，可以看到長瀨昆妮紮起馬尾辮，戴上棒球帽和口罩。她拉開灰色外套的拉鍊，露出內搭的桃紅色背心，相當映襯白皙肌膚之外，還完美襯托出超豐滿上圍。

▲長瀨昆妮颱風天補貨。（圖／翻攝自Facebook／長瀨昆妮）



長瀨昆妮除了吃力地扛起一袋米，還推著裝有衛生紙、泡麵等物資的推車，一身火辣造型讓人頓時不知該將目光放在哪裡。

▲長瀨昆妮吃力扛米。（圖／翻攝自Facebook／長瀨昆妮）



事實上，長瀨昆妮是日本華僑，她曾向《ETtoday新聞雲》透露，過去在京都就讀大學且主修日文，後來在販賣滑雪、登山用品、泳裝的公司上班，跟同事、長官全使用日文溝通，生活忙碌充實，直到新冠肺炎疫情爆發，才決定結束在日本長達10多年的生活，回到台灣發展，有「全台最辣日文老師」之稱。

▲長瀨昆妮有「全台最辣日文老師」的封號。（圖／翻攝自Facebook／長瀨昆妮）