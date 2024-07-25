凱米雨太大…陳芳語豪宅漏水「屋外也淹了」！現場畫面曝：真的沒準備

記者潘慧中／綜合報導

凱米颱風帶來強勁風雨，各地陸續傳出不少災情。沒想到，陳芳語住家內外也都被雨水入侵，短短幾秒畫面上傳後，雖然她不忘幽默自嘲「還不夠深」，但粉絲都相當擔心她的狀況。

▲▼陳芳語家漏水。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



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陳芳語24日下午先在Threads發文透露，「真的沒準備要面對這個颱風天」，雖然能舒服地在家耍廢，但她發現自己越來越餓，「希望等等下樓不用游泳。」

▲陳芳語沒準備好要面對這個颱風。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



雖然希望樓下不會淹水，但陳芳語3小時後上傳一小段畫面，不只住家裡面明顯有漏水情形，屋外水位也有淹起一定高度，讓不少粉絲擔心直呼：「天啊還好嗎」、「外面排水孔可能塞住了。」

▲陳芳語家外面也淹了。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



畫面中，陳芳語家的地板有明顯的積水跡象，左轉可以走樓梯上樓，走到底是擺放著很多雙鞋子的開放式空間。右側房間前鋪有一塊地墊，整個空間看起來很昏暗，可能是在光線較弱的情況下拍攝的。

▲陳芳語分享颱風天心情。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）