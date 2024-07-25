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陳意涵曾說「沒得獎老公就幫拍電影」　拿下北影⋯許富翔新片真的沒有她！

記者蕭采薇／台北報導

金獎導演許富翔執導的校園純愛電影《有病才會喜歡你》日前舉行開鏡儀式，主要演員詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智等皆出席開鏡儀式。許富翔是演員陳意涵的老公，先前她拿下北影最佳女配角時，曾透露老公說「沒得獎就為她拍一部片」，如今拿了獎，專屬女主角的位置就得先讓出了。

▲▼《有病才會喜歡你》詹懷雲、江齊與劉修甫和黃冠智，導演許富翔。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》由（左起）黃冠智、詹懷雲、江齊與劉修甫演出。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》講述一個因為裝病而相識、相愛的故事，抓準每個人在學生時期都經歷過的裝病經驗，發想了一個青春校園愛情故事。首次於劇情長片中嘗試校園純愛主題的導演許富翔，對這部電影充滿了熱情與期待，期望透過這部全新的電影作品《有病才會喜歡你》，延伸過去未能完成的一個充滿校園情懷的美好愛情故事。

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導演許富翔表示：「這部電影的故事圍繞在兩個因為裝病而認識且對彼此看不順眼的高中生身上，一個隨心所欲、享受當下，另一個井井有條、嚮往未來，在遇到彼此後價值觀開始有所改變，兩顆心也因此越拉越近。我希望藉由這兩個角色的互動，去呈現時下年輕族群的人生觀以及感情中最青澀且純真的樣貌。」

▲▼《有病才會喜歡你》詹懷雲、江齊與劉修甫和黃冠智，導演許富翔。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》（左起）詹懷雲、導演許富翔、江齊。（圖／紅杉娛樂提供）

導演許富翔也透露，他在選角階段時第一眼看到詹懷雲與江齊，心裡有個聲音「就是他們了！」導演許富翔笑著說：「相信直覺，奇蹟就會發生，在兩位演員身上都有看到不顧一切、勇往直前的特質，這與角色設定非常吻合。」 

於2022年獲選為臺北電影節非常新人的詹懷雲，在戲中飾演男主角葉子杰，他提到：「葉子杰這個角色在片中遇到各種困境，雖然曾一度擺爛甚至放棄躺平，但最後還是在逆境中成長、找到自我，就像看到學生時期的自己。」

首次於大螢幕亮相就有清新亮眼表現的江齊在劇中飾演女主角葉子，是個計劃縝密的學霸，她表示：「我希望可以透過葉子讓觀眾感受到堅強和愛的力量，也很開心可以跟優秀的導演和演員們合作，碰撞出新的火花！」

▲2024台北電影獎，最佳女配角《小曉》陳意涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲2024台北電影獎，《小曉》陳意涵拿下最佳女配角。（圖／記者林敬旻攝）

此外，19歲時就靠著《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》嶄露頭角的劉修甫，在片中飾演同是學霸且暗戀葉子的學弟，劉修甫表示：「終於要開拍了，希望大家能夠透過我的表演，感受到角色的真實與魅力。」

以MV《浪子回頭》為大家熟知、並曾獲第57屆金鐘男配的黃冠智，在片中飾演子杰的同桌兼玩伴。在表演課時就被冠上開心果的黃冠智也分享：「這部片我就是氣氛擔當，戀愛的部分交給他們，我負責耍寶和搞笑。」預計將於2025年上映。

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陳意涵, 許富翔, 詹懷雲, 江齊, 劉修甫, 黃冠智

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