炎亞綸被判緩刑首吐心聲！「憋了6年」不忍了苦訴：年紀是我的原罪

記者劉宛欣／綜合報導

藝人炎亞綸與網紅耀樂曾交往、發生性行為，怎料卻在去年被對方爆出他用手機拍下性愛過程後外流，法院考量他與耀樂達成調解，並已履行部分款項，給予緩刑。捲入風波後，已經鮮少公開露面的炎亞綸，仍經常透過社群分享心情，24日晚間他突然在Threads上分享過去的感情經歷，直言「我發現我的原罪就是我的年紀比較長」，發文時間點不免讓人產生聯想。

▲炎亞綸突然發文爆料過去某任男友的行徑。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

炎亞綸24日在Threads上發文分享過去的感情經歷，透露某一段戀情對象，一開始是因為得知對方流離失所，還睡在朋友打工的全家倉庫，他因此產生同情心，幫對方找住處、支付房租，後來在一起之後，時常耳聞對方欠錢、疑似劈腿，甚至「好像有用身體交換好處和金錢的習慣」。

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炎亞綸曾經拜託朋友空出一間房租給對方，但某次朋友卻忍無可忍聯絡他，要他到去看看對象住的房間，他一到以後發現整個房間都是垃圾臭味，就連床上都是餐盒、飲料杯、垃圾袋，他無奈表示「當下對朋友很抱歉，又很氣憤我的付出被這樣糟蹋，如果你們是我，你們如何面對？」也喊話網友要將他是公眾人物這點考量進去。

▲炎亞綸突然發文爆料過去某任男友的行徑。（圖／翻攝自炎亞綸Threads）

炎亞綸最後補充「我一直憋著不講，是因為這很傷害當事人，但我發現我的原罪就是我的年紀比較長」，且礙於自己公眾人物的身分，有所謂的「社會地位」，才會一直處於「啞巴吃黃蓮」的狀態，但他也強調「我一點都不想再憋了，憋了6年了」。底下有網友發問「是不是前陣子那位先生？」他則低調表示「大家自己去想吧」，不想直接指名道姓。