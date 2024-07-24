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獨／從小被拋棄…唐玲按鈴尋母被罵「沒家教」　無奈：是誰害的？

記者黃庠棻／專訪

藝人唐玲2019年罹患胃癌第4期，經過積極治療後，日前開心宣佈抗癌成功，先前舉辦感恩餐敘，穿著一襲小洋裝亮麗現身，興奮直呼「我現在就是普通人，沒有重大傷病卡」，喜悅的心情溢於言表，近日她接受《ETtoday星光雲》專訪時，也進一步吐露了心情。

▲▼ 藝人唐玲專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐玲日前宣布抗癌成功 。（圖／記者黃克翔攝）

唐玲表示自己雖然病情趨緩，但仍必須時常進出醫院做追蹤，最大的差別在於沒有「重大傷病卡」，之後看病就跟普通人一樣，不會再有任何優惠，距離被醫生通知抗癌成功至今已約有2個多月了，她坦言心情沒有特別喜悅，反而是「還處於飄飄然」。

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▲▼ 藝人唐玲專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐玲露面，看起來氣色非常好 。（圖／記者黃克翔攝）

被問到抗癌成功喜訊第一個分享給誰，唐玲不禁落下眼淚，直言「其實沒有聯絡任何人」，她聽到消息當下只想到一路與她一起互相扶持的癌友們，一心只想告訴大家「我能做到，你們也可以」，只想帶正能量給病友，所以也沒有傳訊息給任何親友。

▲▼ 藝人唐玲專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐玲抗癌成功沒有傳訊息給周遭親友。（圖／記者黃克翔攝）

而唐玲抗癌成功的第一手喜訊被各大媒體報導，就連兄弟姐妹也都是透過新聞得知，她表示大家感情都很好，私底下有個群組聯繫，雖然她沒有在該群組告知大家抗癌成功，但手足們都透過新聞得知喜訊，紛紛傳訊息恭喜她。

先前母親節時，唐玲曾在臉書分享與媽媽從小就疏離的故事，她有個會家暴的父親，媽媽生產後就拋下她，小時候曾與阿公阿嬤一起生活，當時阿嬤會跟鄰居介紹她是「外面偷生的」、「小妾的小孩」，講到這些記憶，她表情相當淡然，甚至會笑說「啊這些本來就是事實」，但仍看出她眼中流露出一些無奈。

▲▼ 藝人唐玲專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐玲從小就受到家人冷酷對待 。（圖／記者黃克翔攝）

隨後，唐玲獨家透露她長大後，透過家暴父親的尋找，意外拿到了親生母親的住址，她懷著忐忑的心到場並按下電鈴，來應門的人她一看就發現是媽媽，說了一句「媽媽我是玲玲，妳的女兒玲玲」，沒想到對方卻馬上矢口否認「我沒有女兒」並把門關上。

後來，唐玲被母親突如其來的拒絕嚇到，愣在原地好久，想到身分證上有可以證明的證據，於是又瘋狂地按電鈴，希望媽媽可以回心轉意開門，沒想到按了好久的門鈴都沒有回應，這時媽媽的妹妹，也就是她的阿姨對著門外大喊「不要再按了，人家就不想見妳」，甚至撂下狠話「妳很沒家教」。

▲▼ 藝人唐玲專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐玲尋母，沒想到遭到痛罵 。（圖／記者黃克翔攝）

對此，唐玲在訪問中相當平淡地談及與母親相認的過程，講到被阿姨痛罵「妳很沒家教」，淡然地說「也不想想為何我沒家教」，輕輕地抱怨是沒有母親的照顧跟教導，說道「阿是誰害的」，她也透露曾有律師建議她可以申請「免除撫養」的官司，但她認為自己有許多公益活動要做，時間寶貴，表示「我沒有那個美國時間跟她打」。

談到母親，唐玲表現得相當堅強，對方從她生病到痊癒，一句關心都沒有，在罹癌前她會體諒媽媽有了新的家庭，抗癌後她則改變心態，覺得自己不用凡事都站在對方立場想，若媽媽未來因為錢的關係找上她，她收起笑容堅定地說道「會馬上提告」。

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