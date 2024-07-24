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颱風天為什麼必吃泡麵？柯震東PO文求解　網狂刷一排揭原因：是回憶

記者田暐瑋／綜合報導

凱米颱風來襲，全台除金門外的縣市紛紛宣布放颱風假，台灣人習慣颱風天在家吃泡麵，五月天阿信也在這天和網友討論要吃哪一牌的泡麵，柯震東也發文疑問：「颱風天超適合吃泡麵是一直以來的大眾認同嗎？我真的很好奇！」

泡麵。（圖／記者林蕙娟攝）

▲許多人喜歡在颱風天吃泡麵。（圖／記者林蕙娟攝）

五月天阿信在颱風這天於IG發文，提醒粉絲注意防颱，「風要來了！請大家推薦一下泡麵給我好嗎？」釣出底下一票留言，「不管什麼泡麵，加蛋是必須的」、「維力炸醬麵」、「辛拉麵」、「王子麵」、「因為你我半夜爬起來吃了一桶泡麵」。

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▲柯震東上網求解為何颱風天要吃泡麵。（圖／翻攝自柯震東Threads）

▲阿信求解推薦的泡麵品牌。（圖／翻攝自阿信IG）

柯震東也在Threads上發文，因為颱風天待在家而和粉絲聊天，「颱風天超適合吃泡麵是一直以來的大眾認同嗎？還是因為有什麼事件！我忘了！就像中秋要吃烤肉是因為烤肉醬廣告！是都市傳說還是是真的！我真的很好奇！」有人提到這像是一種文化習慣，就像中秋節要吃烤肉一樣，「吃泡麵是種回憶與溫馨吧」、「可能是小時候遭遇過停電只有熱水沒辦法開瓦斯，所以能吃的東西只剩下泡麵的畫面」、「很久很久以前，颱風天會淹水，還會停水停電。就會在颱風之前囤一些水、泡麵、罐頭之類的東西，避免餓肚子」。

▲柯震東上網求解為何颱風天要吃泡麵。（圖／翻攝自柯震東Threads）

▲柯震東上網求解為何颱風天要吃泡麵。（圖／翻攝自柯震東Threads）

▲柯震東上網求解為何颱風天要吃泡麵。（圖／翻攝自柯震東Threads）

▲柯震東上網求解為何颱風天要吃泡麵。（圖／翻攝自柯震東Threads）

最後柯震東還自嘲，「我容易被炎上！但我就真的不知道！很想知道原因！」似乎對近來回應舒華留言的風波相當無奈，網友紛紛笑虧，「有沒有考慮參加炎上」、「你烤肉是不是都不用生火？因為你會自體生火」。

▲▼2024台北電影節頒獎典禮，請問，還有哪裡需要加強-柯震東。（圖／記者李毓康攝）

▲柯震東。（圖／記者李毓康攝）

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颱風, 泡麵, 五月天, 柯震東, 阿信

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