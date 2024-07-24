Ozone小巨蛋倒數一週爆意外！　成員練高空特技相撞

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone將於8月3日首次在台北小巨蛋開唱，為此他們全力籌備，每天特訓超過12小時，沒想到日前彩排時，高空特技組的文廷和子翔在練習時不慎撞到彼此，子翔當下被撞到腰，衝擊力過大讓他十分疼痛，彩排也緊急喊卡，先冰敷休息，好在就醫後無大礙。

▲Ozone正為演唱會備戰中。（圖／索尼提供）

煥鈞則是在練POI（一種行為藝術，包含甩動綁重物的拴繩，隨節奏做出幾何圖形）時，手指再次被削掉一層皮，四根手指都貼上人工皮再用繃帶纏起來後繼續練，練完POI又抱起貝斯彈，持續為在台北小巨蛋演唱會奮戰。

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演唱會進入倒數一週，Ozone正在閉關，持續魔鬼特訓。哲言表示：「因為籌備小巨蛋演唱會的特訓，讓體能數值從原本的2顆星，提升到現在有4顆星程度！」文廷也分享：「在排練過程中經歷很多挑戰，常有疲累的時候，但因為有粉絲的支持與鼓勵，讓我能從挫折中再站起來。」

▲Ozone推出〈最最靠近愛情的那天〉學長教唱版Video。（圖／索尼提供）

此外，Ozone日前推出演唱會前哨曲〈最最靠近愛情的那天〉，近日又上架了學長教唱版Video，故事線發展在高中時期，全員都是吉他社的社員，為了讓未來的自己能夠留下紀念，特別將日常練習的畫面錄製成時空膠囊保存。這首歌也是為了他們感謝粉絲一路支持所送上的禮物。