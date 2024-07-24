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李詠嫻全家人遊摩洛哥 衣袖急絞進沙灘車手臂差點不保

記者葉文正／台北報導

李詠嫻和老公艾力克斯日前隨她家族共11人，展開長達23天、橫跨西班牙、法國、義大利、阿布達比等8個國家，數萬公里的壯闊旅遊。旅途前半段所有人搭飛機到葡萄牙集合搭乘郵輪。沒想到李詠嫻的手臂卻在此行差點不保。

▲▼艾力克斯與李詠嫻一家遊歐。（圖／艾迪昇提供）

▲艾力克斯(左二)與李詠嫻(左三)一家遊歐。（圖／艾迪昇提供）

李詠嫻透露，此次大計畫已經籌備2年，但直到去年4月爸媽受不了進度延宕，直接把日期訂出來，要自己和姊姊、弟弟全家空出時間，才順利成行。她行前深怕會成為扒手覬覦的目標，做了不少準備，不料卻因此在摩納哥購物鬧了個笑話。
▲▼艾力克斯與李詠嫻一家遊歐。（圖／艾迪昇提供）

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▲沙漠美景也令所有人流連忘返。（圖／艾迪昇提供）
郵輪停靠至摩納哥，李詠嫻為了分散風險，只帶著護照影本下船，興沖沖買到盼望已久的包包，正當準備退稅，發現刷卡人必須持護照正本才能辦理，一行人只有兒子Ryder帶著護照，而Ryder的信用副卡額度又不夠，所有人面面相覷之際，艾力克斯連忙打越洋電話，聯繫信用卡公司調高兒子信用額度，才順利解決難題。李詠嫻事後笑說被各種歐洲行竊新聞嚇到，變得有點過度緊張，後來發現只要不過份招搖，掌握錢包要小放在胸前、手機繫繩不離身幾個原則，就可以玩得盡興。
▲▼艾力克斯與李詠嫻一家遊歐。（圖／艾迪昇提供）

▲艾力克斯與李詠嫻一家遊歐。（圖／艾迪昇提供）
行程到了尾聲，艾力克斯臨時起意，要在轉機國家阿布達比多停留2天，李詠嫻原本歸心似箭猶豫著是否停留，但一看到各式富有設計、神祕感的建築，忍不住大讚值得，而也在當地上演生死一瞬間的驚險時刻。由於不少宗教景點有服裝規定，李詠嫻特地買了一件白色連身洋裝，在沙漠、夕陽下拍了不少唯美照片。

而當一家人乘坐沙漠車移動，李詠嫻一個沒留神，長裙被大風吹起，捲進車輪中，整個右半邊洋裝瞬間炸裂，眼看右手就要跟著絞進車輪，李詠嫻用力扯破衣服，才躲過一劫，她驚魂未定還得強顏歡笑：「長裙變成背心，要重買衣服了。」安撫擔心的家人。

李詠嫻表示，這次家族旅遊，親友在遊輪上住在附近艙房，彷彿當了好幾天的鄰居，沒事就約吃飯、串門子，每一天都過得很有溫馨感。2個孩子第一次到歐洲，每次到不同國家下船，都讓他們大開眼界，驚呼南法美景像是置身電影之中、讚嘆威尼斯四通八達的水路，李詠嫻說：「看到他們的表情，整趟行程就很值得。」

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