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泰國BL「茶瓶CP」要來台灣了！　190cm職業籃球員帥臉迷翻網

記者黃庠棻／台北報導

泰國BL男星Meen、Ping憑藉著《愛龍奈》、《親愛的黑幫歐巴My Dear Gangster Oppa》、《球愛神助攻The Rebound》三搭CP迅速竄紅，在Instaram上擁有百萬粉絲。深受觀眾喜愛的他們宣布將在9月21日舉辦首次來台見面會「MVP MeenPing 1st Fan Meeting in Taipei」。

▲Meen、Ping。（圖／翻攝自Instagram／thedndstudioth）

▲Meen、Ping已經合作過三次。（圖／翻攝自Instagram／thedndstudioth）

「茶瓶CP」Meen和Ping一同表示相當期待來台見粉絲，也說對於台灣美食略有耳聞，歡迎粉絲在Instaram推薦他們特色美食，直呼「有機會一定要好好品嚐！」。1999年出生的Meen就讀於曼谷大學，190公分的他是校內籃球隊的一員，更參與了職業籃球隊；2004年出生的Ping則是以演員跟模特兒身份活動。

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▲Meen、Ping。（圖／翻攝自Instagram／thedndstudioth）

▲Meen、Ping深受網友喜愛。（圖／翻攝自Instagram／thedndstudioth）

不僅如此，Meen和Ping之間自然流露的化學反應，一直是粉絲們津津樂道的話題，有了三部戲劇的合作，兩人流露的情感和默契，讓觀眾感受到了「真實的愛情」。Meen曾分享了他對Ping的讚賞，說道「Ping總是能夠讓角色變得生動，他的表演讓我們的每一個場景都充滿了真實的情感。」而Ping則回應「和Meen一起演戲總是很輕鬆，我們的互動很自然，這讓我們能夠更好地表現出角色之間的愛情。」

▲Meen（左）與Ping即將來台灣舉辦見面會。（圖／富達盛娛樂提供）

▲Meen（左）與Ping即將來台灣舉辦見面會。（圖／富達盛娛樂提供）

「MVP MeenPing 1st Fan Meeting in Taipei」將於9月21日下午四點在台北HANASPACE花漾展演空間展開，並於8月3日中午12點於KKTIX售票，票價分別為NT$ 6800、 5500、3800元，主辦單位更祭出擊掌Hi Touch、與可以Meen和Ping進行Special Talk等福利，詳洽富達盛娛樂官方粉專與IG。

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