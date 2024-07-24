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歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

張書豪6月時向歐陽妮妮求婚成功。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

▲張書豪6月時向歐陽妮妮求婚成功。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

圖文／CTWANT

歐陽妮妮與張書豪交往5年，兩人越愛越大方，6月時一同在社群網站PO出張書豪求婚成功的喜訊，歐陽妮妮及妹妹歐陽娜娜也都在YouTube分享求婚的過程，引發熱烈討論。而在張書豪向歐陽妮妮求婚後，妮妮父親歐陽龍被問及愛女是否「帶球嫁」時大方表示：「如果是，當然也祝福啊！」接著張書豪又宣布因「想陪愛的人久一點」而戒煙，讓外界好奇是否真的「喜上加喜」？經過時報周刊CTWANT接獲線報並連日觀察，發現歐陽妮妮應該已經懷孕近三個月，小倆口近期也正在忙著搞定「房事問題」。

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7月18日下午2點47分，張書豪與歐陽妮妮驅車到了新北市林口區一家室內設計公司，和設計師討論新家的設計細節，從設計師準備的方案可以看出，客廳、餐廳、廚房、書房、浴室的空間相當寬敞，另設有更衣區。此外，新家還有專為寵物規劃的空間，幾人討論時，張書豪特別站起來指出並詢問設計師，看來對於這個規劃相當重視。

即將結婚的張書豪及歐陽妮妮至設計公司討論新家細節，張書豪還站起來指著畫面與設計師討論，看得出相當重視。（圖／本刊攝影組）

▲即將結婚的張書豪及歐陽妮妮至設計公司討論新家細節，張書豪還站起來指著畫面與設計師討論，看得出相當重視。（圖／CTWANT提供）

經過近3個小時的討論，傍晚5點21分小倆口離開設計公司，不知是否因孕婦特別愛睏，上車前歐陽妮妮忍不住打了個大哈欠，途中買了飲料便返回台北市。6點45分，歐陽妮妮在西門町下車，簡單在路邊買了一份雞蛋糕便走進一家商業大樓，疑似是去按摩會館放鬆身體。2個小時後，張書豪準時開車來接未婚妻上車，走下樓梯時，歐陽妮妮的姿勢已經飄著「孕味」，儘管衣著寬鬆，但隱約可見約兩、三個月大的孕肚。

離開設計公司後，歐陽妮妮看起來有些睏。（圖／本刊攝影組）

▲離開設計公司後，歐陽妮妮看起來有些睏。（圖／CTWANT提供）

歐陽妮妮買了飲料，側面可見微微隆起的孕肚。（圖／本刊攝影組）

▲歐陽妮妮買了飲料，側面可見微微隆起的孕肚。（圖／CTWANT提供）

晚間9點11分，車子停在市民大道後，兩人走到火鍋店用餐，而這短短的一段路，同樣從走路姿勢和肚子形狀，可以看出歐陽妮妮已經切換成孕婦模式，看來懷孕消息不假。用餐過程中，歐陽妮妮細嚼慢嚥，大約一個小時便飽餐，晚間10點多，兩人走回取車時，歐陽妮妮難得與張書豪牽著對方的手。

按摩結束後，張書豪接歐陽妮妮去吃火鍋，妮妮不管是身形或走路方式都已飄孕味。（圖／本刊攝影組）

▲按摩結束後，張書豪接歐陽妮妮去吃火鍋，妮妮不管是身形或走路方式都已飄孕味。（圖／CTWANT提供）

用餐完畢後歐陽妮妮與張書豪手牽手牽車返家，看得出感情極好。（圖／本刊攝影組）

▲用餐完畢後歐陽妮妮與張書豪手牽手牽車返家，看得出感情極好。（圖／CTWANT提供）

此外，本刊在前一晚也直擊兩人與友人聚餐，從與友人的互動中透露出更多歐陽妮妮已懷孕的證據，7月17日傍晚5點56分，張書豪駕車返回歐陽妮妮住家的停車場，1個小時後將車開出，直奔台北市松山區某大樓停車場停車。停好車後，兩人一狗出現在大廳，揹著愛犬的張書豪不停回頭張望，走出大樓兩人各自掃視周邊，十分小心翼翼。隨後，小倆口走進附近的鐵板燒餐廳，巧的是5年前的同一天，本刊也拍到他們到此用餐。

前一天本刊也直擊歐陽妮妮及張書豪與友人聚餐，兩人東張西望相當小心翼翼。（圖／本刊攝影組）

▲前一天本刊也直擊歐陽妮妮及張書豪與友人聚餐，兩人東張西望相當小心翼翼。（圖／CTWANT提供）

巧的是五年前的同一天本刊也曾直擊張書豪與歐陽妮妮也是跟友人去吃這家餐廳。（圖／本刊攝影組）

▲巧的是五年前的同一天本刊也曾直擊張書豪與歐陽妮妮也是跟友人去吃這家餐廳。（圖／CTWANT提供）

晚間9點23分，一行10餘人走出餐廳，還有兩名男性長輩，其中一名傍晚時曾搭車到歐陽家，幾人在門口聊天，兩名長輩先搭車離去，張書豪和歐陽妮妮並沒有到車邊送行，張書豪也只是往車子的方向揮手。長者搭車離開後，年輕人在餐廳門口繼續聊天，過程中一名女性友人伸手摸向歐陽妮妮微微隆起的肚皮，接著歐陽妮妮在友人面前練習下蹲運動，可見已經懷孕的事情在好友之間已經不是秘密。

一群人在餐廳外面聊天，歐陽妮妮大方讓友人摸肚子，看來懷孕在朋友之間已經不是秘密。（圖／本刊攝影組）

▲一群人在餐廳外面聊天，歐陽妮妮大方讓友人摸肚子，看來懷孕在朋友之間已經不是秘密。（圖／CTWANT提供）

歐陽妮妮忽然在友人面前練習下蹲運動，緊身褲讓孕肚形狀更加明顯。（圖／本刊攝影組）

▲歐陽妮妮忽然在友人面前練習下蹲運動，緊身褲讓孕肚形狀更加明顯。（圖／CTWANT提供）

大家聊了一會兒往張書豪停車的大樓走去，幾人又聊了一下，歐陽妮妮又已經開始打哈欠，於是眾人才趕緊分手道別讓她早點回家休息，其中一名女性友人搭了他們順風車，半路讓友人下車後，小倆口直接驅車回家。

關於歐陽妮妮懷孕一事，本刊向爸爸歐陽龍求證，但至截稿前電話未接，訊息未回，未能取得回應。

在歐陽妮妮又開始打哈欠之後，眾人才趕緊分手道別讓她回家休息。（圖／本刊攝影組）

▲在歐陽妮妮又開始打哈欠之後，眾人才趕緊分手道別讓她回家休息。（圖／CTWANT提供）

※提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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