被陳奕迅、鄭秀文追蹤IG！　25歲混血女歌手背景曝光

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手Moon Tang（鄧凱文）近日推出新歌〈外星人接我回去〉，並來台拍攝MV，25歲的她才華洋溢，不僅金曲歌后魏如萱翻唱過她的歌曲〈趁你旅行時搬走〉，就連天王陳奕迅、天后鄭秀文、容祖兒都很欣賞她，默默追蹤了她的IG，她今（23日）接受台灣媒體聯訪，坦言從未和這些天王天后過面，也沒說過話，因此相當受寵若驚。

▲香港歌手Moon Tang（鄧凱文）。（圖／本人提供）

25歲的Moon Tang擁有一半的泰國血統，自曝泰文講得比中文好，但平常歌曲都是用英文、粵語創作，對於出道當歌手，爸爸抱持開放態度，媽媽則是在她出新歌後，有鄰居跑去跟她說：「你女兒的歌很好聽。」才知道她闖蕩音樂圈。

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而她的前男友是同公司的歌手湯令山，兩人雖分手1年多，但仍是朋友，被問到理想型的條件？Moon Tang笑稱希望光頭、比她高，有才華的人，自曝之前喜歡過一個男生，但偏偏對方愛穿緊身牛仔褲，剛好是她最不喜歡的，「所以我也學到，還是要嘗試喜歡對方讓我不喜歡的地方。」

▲▼陳奕迅、鄭秀文都追蹤了Moon Tang。（圖／翻攝自微博／陳奕迅所長、翻攝鄭秀文IG）

她此次來台本要去擎天崗拍MV，沒想到遇到凱米颱風攪局，最後改到宜蘭室內拍攝，笑說之前在香港拍MV也遇到「黑雨」（香港的暴雨）。她坦言來台灣最喜歡逛一些文創小店、吃地瓜球，某次逛街還被經過的香港人當眾認出：不過最近為了拍MV她認真減肥，來台灣工作也會抽空在路上跑步運動。