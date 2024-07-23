柯震東YT停更逾1年喊「沒錢拍」！　昔開箱自家豪宅點閱破百萬

記者黃皓瑋／綜合報導

男星柯震東經常現身社群平台與網友互動，親民作風深受喜愛，他4年前開設了YouTube頻道，曾拍攝影片開箱自家豪宅，獲得網友廣大迴響，不過頻道如今已有1年多不曾更新。近期他被問到何時要發佈新影片，他也首次親自回應停更內幕：「沒錢拍了！也沒流量。」

▲柯震東親揭YouTube頻道停更原因。（圖／翻攝柯震東IG）

柯震東從2020年開始經營頻道，曾找來好友蔡昌憲，拍攝「第一次自潛」、「第一次當服務生」等一系列挑戰企劃，也曾拍攝多部影片，開箱他位於東區的住家與山中別墅，並大方展示衣櫃、家中擺設，以及藝術品、公仔等收藏，獲得許多網友的喜愛，點閱數最高的一部片更突破130萬。

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▲柯震東曾拍片開箱自己的住處。（圖／翻攝自柯震東YouTube）

不過該頻道已經有很長的時間沒有更新，最新的影片則是柯震東執導的《黑的教育》於去年上映時，所上傳的預告、幕後花絮影片。最近有網友在Threads標記他，問他什麼時候要更新頻道，他則坦率回應「沒錢拍了！也沒流量」，留言引發網友關注，直呼「1.3M（130萬）流量很少嗎」、「你是流量密碼餒」，也有不少人敲碗更新：「可是我超喜歡看欸」、「拜託繼續拍」。

▲柯震東坦言停更是因為「沒錢拍、沒流量」。（圖／翻攝自Threads）

▼柯震東開箱影片。（翻攝自柯震東YouTube頻道）

