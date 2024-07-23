ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯震東YT停更逾1年喊「沒錢拍」！　昔開箱自家豪宅點閱破百萬

記者黃皓瑋／綜合報導

男星柯震東經常現身社群平台與網友互動，親民作風深受喜愛，他4年前開設了YouTube頻道，曾拍攝影片開箱自家豪宅，獲得網友廣大迴響，不過頻道如今已有1年多不曾更新。近期他被問到何時要發佈新影片，他也首次親自回應停更內幕：「沒錢拍了！也沒流量。」

▲▼柯震東 。（圖／翻攝IG）

▲柯震東親揭YouTube頻道停更原因。（圖／翻攝柯震東IG）

柯震東從2020年開始經營頻道，曾找來好友蔡昌憲，拍攝「第一次自潛」、「第一次當服務生」等一系列挑戰企劃，也曾拍攝多部影片，開箱他位於東區的住家與山中別墅，並大方展示衣櫃、家中擺設，以及藝術品、公仔等收藏，獲得許多網友的喜愛，點閱數最高的一部片更突破130萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柯震東。（圖／翻攝自柯震東IG、YouTube）

▲柯震東曾拍片開箱自己的住處。（圖／翻攝自柯震東YouTube）

不過該頻道已經有很長的時間沒有更新，最新的影片則是柯震東執導的《黑的教育》於去年上映時，所上傳的預告、幕後花絮影片。最近有網友在Threads標記他，問他什麼時候要更新頻道，他則坦率回應「沒錢拍了！也沒流量」，留言引發網友關注，直呼「1.3M（130萬）流量很少嗎」、「你是流量密碼餒」，也有不少人敲碗更新：「可是我超喜歡看欸」、「拜託繼續拍」。

▲▼柯震東。（圖／翻攝自柯震東IG、YouTube）

▲柯震東坦言停更是因為「沒錢拍、沒流量」。（圖／翻攝自Threads）

▼柯震東開箱影片。（翻攝自柯震東YouTube頻道）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柯震東

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／《哆啦A夢》大雄初代聲優逝世！　小原乃梨子享壽88歲
  2. 柯震東YT停更逾1年喊「沒錢拍」！　昔開箱自家豪宅點閱破百萬
  3. 尼坤親妹淚控「遭前夫家暴打巴掌」！結婚2年挨打4次…警局前痛哭
  4. 〈麻辣糖葫蘆〉小六網紅再推新曲！　MV學長竟是「186cm男團偶像」
  5. 告五人把漁船「開到演唱會現場」　揪2.5萬人賞月超浪漫
  6. 快訊／大咖日劇男神在台灣！　「新婚2個月」宣布出演2.3億台劇
  7. 三立《上船了》被爆假划　發聲明駁斥　郭泓志絕對真划
  8. 濟公、土地公托夢報明牌　女星買彩券...真的中大獎了！
  9. 梁佑南逼女兒在家穿高跟鞋走台步！　嫌方琦站姿大罵：妳是丫鬟嗎
  10. 美女主播蕭彤雯「解放比基尼」零修圖！　瘦身成果超誇張：真的沒想到

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366