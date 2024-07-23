楊繡惠突開砲：惡人有惡報！揭「某天后內幕」　網揪線索猜身分

記者田暐瑋／綜合報導

楊繡惠以直率敢言的大砲個性深受粉絲喜愛，近日突然發文提到「老天爺睜開眼了，惡人要有惡報」，疑似是話中有話，讓網友好奇她所指的對象是誰，紛紛在網上詢問並猜測涉及的天后身份。

楊繡惠23日在臉書發文，寫下：「老天爺睜開眼了，惡人要有惡報。」接著又發文透露某知名天后的髮型設計師私下爆料，這位天后每2周就要染一次白髮，「我看他現在要每天都染白髮了吧。」疑似是話中有話，有網友勸她「怎麼看起來充滿仇恨，放下吧」，她則回應：「我看你才仇恨！我是擔心他！你的角度太仇恨沒有關心。」

▲楊繡惠（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

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事實上，楊繡惠過去多次在臉書上開砲，先前發文寫道：「很欽佩有一個人也不缺錢，然後還要迎合一個主持人，然後背地翻白眼，那你為何要跟他主持呢？我看不起你。」引發外界瘋猜所指對象是白冰冰和陽帆，但她事後否認，解釋是在工商活動上遇見的主持人。

對於現在的演藝工作規劃，楊繡惠曾直言不再上外景節目，想放慢腳步多陪家人：「我要有健康的身體才能陪我爸媽久一點，我的願望就是我爸媽可以隨時想出國就出國。」就算爸爸健康出問題，她也會想盡辦法，讓爸爸可以安心出國，「我希望我的爸媽幸福快樂，我的家庭幸福，我才會快樂！」

▲楊繡惠（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

