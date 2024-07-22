秦昊憶9年前求婚場景！　親揭伊能靜「做1舉動」惹全場爆笑

記者高語璠／綜合報導

女星伊能靜2015年嫁給大陸男星秦昊，結婚將近9年感情依舊甜蜜如初。近日前秦昊錄製節目時，被問到求婚場景，卻意外爆出伊能靜當年做出的1舉動，讓他直接大喊「認真一點行不行」。

▲伊能靜2015年嫁給秦昊。（圖／翻攝自微博／伊能靜、秦昊工作室）

秦昊回想向伊能靜求婚的夜晚，透露當時與女方剛好都在土耳其拍戲，他趁沒有要拍戲的時間，預約了當地餐廳，將現場佈置得浪漫雅致，在地上用蠟燭圍成一顆心，不只這樣，裡頭還擺著「LOVE U」字樣，等一切就緒後，才把收工的伊能靜帶到現場。

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▲秦昊用蠟燭把成愛心形狀向伊能靜求婚。（圖／翻攝自YouTube／WeTV-喜劇綜藝-Get the WeTV APP）

畫面中，秦昊手裡拿著花，感性表白「在這三百多天裡面，是我人生中最快樂的時光」，還說「跟你結婚以後絕對不會有小三，有小三我就自己殺了自己」，一番話惹得伊能靜哭笑不得。

沒想到下一秒，伊能靜為了顧及形象開始補起妝，此舉讓秦昊忍不住喊「認真一點行不行」，逗得現場哈哈大笑。片段上線後，網友紛紛表示「夫妻兩人真的太可愛了」、「秦昊、伊能靜的愛情太讓人羨慕了」、「不得不說這兩人真的是絕配」、「感覺這樣的男人是值得託付的」、「秦昊看得出來很愛伊能靜啊」。

▲秦昊回憶9年前向伊能靜求婚的場景。（圖／翻攝自YouTube／WeTV-喜劇綜藝-Get the WeTV APP）