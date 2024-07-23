小孟老師／7月23日星座運勢　金牛升職加薪率高

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：精力旺盛積極
感情：勇於表達情感
財運：堅定投資信念
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：擴展人際人脈
感情：熾熱狂迷的心
財運：提高分析能力
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：工作壓力減少
感情：感情始終愉快
財運：把握公司盈利
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【土象星座】
工作：同事相處融恰
感情：彼此包容理解
財運：把握市場低點
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：升職加薪率高
感情：肯定對方付出
財運：投資需有耐心
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：有建設性溝通
感情：相互信任依賴
財運：加強資產能力
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【水象星座】
工作：大談人生經驗
感情：有利勇敢示愛
財運：選擇優質股票
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：新穎創意企劃
感情：適時表達關心
財運：關注市場變化
幸運色：白色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：趕小人遇貴人
感情：美麗意外邂逅
財運：加強投資心態
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：天秤
【火象星座】
工作：工作心情愉悅
感情：互相支持鼓勵
財運：加強資金管理
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：射手
工作：求職順便錄取
感情：打扮性感魅力
財運：具有風險意識
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：升等考試順利
感情：遇到心動對象
財運：投資謹慎考慮
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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