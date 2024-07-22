徐若瑄突接到老師電話！急奔學校「帶兒看醫生」：最害怕的事之一

記者潘慧中／綜合報導

徐若瑄儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享育兒生活。她22日便在社群網站透露，突然接到學校打來的電話，當下都會忍不住心跳加速，「誰能感同身受啊」，並附上大哭的表情符號，顯見她的心情。

▲徐若瑄緊急趕到學校。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



徐若瑄在Instagram透露身為母親，最害怕的事之一就是在小孩上學期間接到學校的電話，「會開始心跳加速、緊張、ㄘㄨㄚ咧等，因為不是受傷，就是生病了。」

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▲徐若瑄立刻帶小孩去看醫生。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



不幸中的大幸是，徐若瑄的孩子只是得了小感冒，她立刻趕到學校，接小朋友就醫治療，而她緊牽著小孩的背影照，讓許多家長都能感同身受。

▲徐若瑄吐露人生害怕的事情之一。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



為了避免被孩子傳染，徐若瑄透露她已經準備好在家24小時戴口罩，「我要有好體力照顧你。」

徐若瑄IG全文：

最害怕的事之一

小孩在上學時間 聽到手機響起

看到是從學校打來的號碼⋯⋯

就會開始心跳加速 緊張 ㄘㄨㄚ咧等

因為不是受傷 就是生病了

誰能感同身受ㄚ

還好只是小感冒 走！來去看醫生

#我準備開始在家24小時也要戴口罩的日子

#我不會被你傳染我不會被你傳染我不會被你傳染

#有唸有保佑很重要所以要唸三遍

#我要有好體力照顧你