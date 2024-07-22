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「我壽星餒！」丫頭餐廳被拗折扣 她傻眼一招反制：白請了很多次

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）餐飲副業經營有成，但她日前上節目坦言，曾被不少自稱「今天我壽星喔」的客人硬拗折扣，後來和店員祭出一招，才發現「白白請了很多次」！

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲丫頭餐廳被拗壽星折扣。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

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丫頭日前在《甄心分享小琳鐺》表示，她開的餐廳中剛好有一間沒有壽星折扣，但有次因為有客人主動稱「今天我壽星喔」，員工便大方招待甜點，未料對方卻說：「你覺得我有需要你們的甜點嗎？你們應該招待肉吧，或你們應該要打折，我壽星餒！」詢問公司後，員工只好再附上折扣。

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲丫頭餐廳招待完甜點，客人依然不滿意。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

沒想到自從開了先例，超多客人一到餐廳就自稱「今天我壽星」，丫頭表示她說的話句句屬實，絕不誇張。久而久之，員工便建議「先請他們（客人）出示證件」，她也認為這個辦法可行。

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲丫頭和員工決定開始檢查證件。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

結果之後又有年輕人光顧時稱「我壽星耶，你們會有折扣吧」，員工一開始表示當然會打8折，但麻煩對方出示證件一看才發現「根本不是當日壽星」，丫頭事後得知也相當無語。

(外送稿用)▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲丫頭後來才發現白請了很多次。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

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