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才奪金曲歌王！　熱狗濕身突宣佈「有喜了」時間點曝光

▲▼熱狗升格新科金曲歌王，嗨讓全場潑水。（圖／本色音樂提供）

▲熱狗升格新科金曲歌王，嗨讓全場潑水。（圖／本色音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

瘦子E.SO於21日《本色祭》第2天演出，以《Way Up》超炸開唱，他開心看到台下粉絲相較昨天不減反增，笑問大家：「明天不用上班嗎？大家都財富自由了，真棒！」聊到昨天演出後高爾宣說自己已是中生代歌手，讓他驚覺自己難道已經晉升資深歌手，直接在台上對高爾宣喊話：「你給我回去新生代喔！我沒過四十可以是中生代嗎？我還很年輕欸！」面對台下觀眾殷殷期盼的「脫掉」要求，他害羞的掀起上衣微微露出腹肌笑說：「真的不能脫，沒有你想像中的好，不要意氣用事。」並說好下次會努力練好再來，讓台下粉絲超期待。

▲▼兄弟本色合體全場嗨炸。（圖／本色音樂提供）

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▲▼兄弟本色合體全場嗨炸。（圖／本色音樂提供）

▲▼熱狗、兄弟本色。（圖／本色音樂提供）

兩天《本色祭》的壓軸都由新科金曲歌王MC HotDog熱狗以《差不多先生》氣勢開場，接連帶來五首主題嚴肅、自省的歌曲，「我現在是歌王身份，我覺得拿這個歌王讓我有點患得患失，走在路上大家都用尊敬的眼神看我，連管理員阿伯都跟我說恭喜，讓我覺得要認真演出，不能被看沒有。」他更打趣笑說：「今年本來不太想被噴濕，但得了兩個獎，隨便你們啦！」

他在唱完《謝謝雅虎》之後突然直接離開舞台，接著曾在今年金曲獎頒獎典禮上出現的轎子驚喜登台，只是周圍的殭屍全換成了性感辣妹舞者，正當眾人以為熱狗要重現金曲演出之時，大淵從轎子中現身，搞笑稱自己來幫忙測試麥克風，讓眾人莞爾一笑。而最令大家驚訝的是，他在唱完《怪物》之後說到自己去年底在小巨蛋的「髒藝術家」演唱會，即將於今年年底聖誕節檔期再度回歸台北小巨蛋，無預警的演唱會官宣，讓台下粉絲嗨到最高點。
 
最後登台的《兄弟本色》合體，首首掀起全場大合唱，現場水柱也以一種水庫洩洪的方式狂炸，最後他們以《搖落》將氣氛帶到最高點，觀眾全情投入、嗨到接近瘋狂，兩天的「本色祭」最終在熱狗的一聲「明年見！」為活動劃下完美句點。
 

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