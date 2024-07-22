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敖犬未婚妻被酸「有小孩就不會這樣了啦」！2年還在熱戀：會繼續閃

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）2022年8月證實與女友FaFa（發發）的戀情，穩定交往後，隔年求婚並買下婚房，感情甜蜜如初。沒想到，未婚妻偶爾會被網友警告「等妳有小孩就不會這樣了啦」，讓她十分不解。

▲▼敖犬,發發。（圖／翻攝自Threads／piglettickle）

▲發發偶爾會被網友警告「結了婚妳就知道」、「等妳有小孩就不會這樣了啦」。（圖／翻攝自Threads／piglettickle）

發發21日在Threads不諱言地說，她有一顆「大戀愛腦」，樂於分享與敖犬的甜蜜點滴。然而，她有時候還是會聽到一些奇怪的聲音，比方說「結了婚妳就知道」、「等妳有小孩就不會這樣了啦」。

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▲▼敖犬,發發。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲▼發發坦言是戀愛腦。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲▼敖犬,發發。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

面對這些質疑，發發表示不理解，「真的不要自己婚姻不美滿就覺得其他人也這樣好不好」，不希望看到因自身不滿而否定他人的情況，「啊我就持續熱戀啊，奇怪餒。」

▲▼敖犬,發發。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲發發表示以後會繼續放閃。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

對於「結了婚妳就知道」這句話，發發附上兩個哭笑不得的圖案表示，「才不想知道她們究竟知道了什麼，真的大可不必這樣說話～」，她也在留言區透露未來仍會繼續放閃。

發發Threads全文：

從來不諱言我就是顆大戀愛腦
分享生活點滴
偶爾還是會有奇怪的聲音冒出來
：結了婚妳就知道～
：等妳有小孩就不會這樣了啦！
真的不要自己婚姻不美滿就覺得其他人也這樣好不好
啊我就持續熱戀啊 奇怪餒

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敖犬, 莊濠全, 棒棒堂, 發發

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