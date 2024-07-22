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今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

記者劉宛欣／綜合報導

農曆七月初一是「鬼門開」的日子，今年的鬼門開對照國曆將在8月3日開始，每年鬼月都有許多禁忌，星座專家艾菲爾便在《命運好好玩》節目上，透露今年鬼月期間，有5顆星星逆行，根據太陽、上升星座，分析出今年農曆七月運勢最差的三個星座，提供給網友參考。

第三名：金牛座－粗心大意、遇到詐騙

金牛座的運勢低迷現象有跡可循，現在也可能已經發生，原因與粗心大意有關，容易遭詐騙，就算平常是謹慎的性格也會受到星象影響，本能地出現粗心大意的現象，比如開車恍神造成危險，網路交友、收到來路不明的簡訊等等，都可能一不小心就吃大虧。

▲鬼月運勢低迷三星座。（圖／翻攝／命運好好玩官方頻道）

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▲第三名金牛座。（圖／翻攝／命運好好玩官方頻道）

第二名：處女座－合作紛爭、互撕互告

處女座上榜原因一樣和行星逆行有關，由於處女座的守護星水星剛好逆行，所以導致運勢低迷，可能會發生合作糾紛、官司等，可能跟公司、合夥人之間會有一些衝突，另一方面也有可能發生在婚姻關係之中，所以處女座如果你在今年感情都是處在磨合階段，在鬼月期間更要懂得理解與包容，體貼另一半，否則一點點小摩擦與誤會可能就會互撕互告。

▲鬼月運勢低迷三星座。（圖／翻攝／命運好好玩官方頻道）

▲第二名處女座。（圖／翻攝／命運好好玩官方頻道）

第一名：雙子座－情路不順、家庭失和

水星在鬼門開期間逆行，而水星也是雙子座的守護星，自然運勢跟著低迷，這也會導致雙子座情路不順坎坷，可能所遇非人，在這段時間發展的戀情很可能被欺騙，例如對象隱瞞了婚姻狀況，牽扯出家庭糾紛。

▲鬼月運勢低迷三星座。（圖／翻攝／命運好好玩官方頻道）

▲第一名雙子座。（圖／翻攝／命運好好玩官方頻道）

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鬼月, 鬼門開, 星座

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