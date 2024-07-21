孫安佐現身反毒活動！　爆打造「高科技戰甲」：很快就要去烏克蘭

記者孟育民／台北報導

狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐近來話題不斷，4月先在泰國呼食大麻擅闖民宅，後來又在台灣因持瓦斯火槍上街、家中有武器引起外界討論。他今（21）日晚間現身台北市警局主辦的反毒、反詐「魂燃天乘動漫演唱會」 ，再次提及70萬募款活動，表示籌到錢就要去烏克蘭打仗，「我現在正在打造一個高科技的戰甲，因為我現在很快就要去烏克蘭了，我要先有一沒有動力的版本出來。」

▲孫安佐現身反毒演唱會。（圖／讀者提供）

孫安佐和新經紀人「重讀」晚間受訪，孫安佐透露最近都在忙格鬥訓練、練健美、科技業，「最近有一些大訂單，尤其是有一些機關單位的訂單，我先趕快把那些事情解決。」談到要去烏克蘭打仗的事情，他說聽聞當地有很多地雷，自己已經研發了不少東西，「我已經想到做出一套靴子，是由特殊金屬製加上電磁感應系統，完全可以提早偵測到地雷，就算失靈，也可以保護我的腿不會被炸爛。」

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▲▼安佐和新經紀人受訪，透露接下來快去烏克蘭了。（圖／讀者提供）

他信心滿滿喊話：「所以是不是要大家捐款一下，我要做出可以拯救世界的東西，大家還不趕緊支持我一下，我還親自實測，夠不夠狠啊。」他說目前烏克蘭有三個朋友在那邊，目前還缺少不少戰鬥用品，所以募款不只為了自己，「我現在是有一個小隊，我也希望可以招集更多台灣人可以加入這場活動。」