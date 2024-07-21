記者蔡宜芳／綜合報導

香港舞者阿Mo（李啟言）在2022年7月參加男團MIRROR演唱會時，遭到大螢幕重砸頸椎，導致重傷癱瘓。經過兩年的治療，他的牧師父親李盛林21日曝光最新治療進展，透露阿Mo的四肢已經有主動反應，直呼「夢想成真」。

▲阿Mo兩年前在演唱會上遭大螢幕砸到頸椎。（圖／翻攝自Instagram／momo.lky）

李盛林提到，阿Mo經過了四星期的神經配對治療，基本生活所需的肌肉活動漸漸有了反應，只是力量還不夠，也需要大腦慢慢學習控制，「眼看原本手和腳在過去這一大段的日子都是不能動，現在卻是開始看似有主動的動作反應。每個認識並看到現在的阿Mo的人，都產生異常感動。」

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▲阿Mo已經癱瘓兩年。（圖／翻攝自Instagram／momo.lky）

李盛林分享說，治療師為阿Mo進行神經線配對時，起初就像考古探索一樣，沒有明確的方向，只能一步步嘗試找出神經線與肌肉如何配對腦電波，「雖然過程中很多嘗試與錯誤，也看似沉悶，對阿Mo、家人並（和）治療師卻是充滿了刺激和挑戰。每當配對成功，對大家都是一個接一個的激勵。」

除了阿Mo的四肢出現主動動作反應，李盛林也透露兒子的手術釘已在上周拆除，傷口縫合的情況非常理想，且沒有任何感染的跡象，這周將會安排阿Mo進行術後第一次沖涼，「作為爸媽，比對事發初期，真的不敢想像可以有今天這樣治療帶來的盼望，現在卻是夢想成真，感謝醫學界，感謝創造主。」

▲阿Mo父親的代禱信。（圖／翻攝自Instagram／soching_nat）