粉絲應援提前破哏！金智媛抓包「台下動作」天真問：有點小失敗嗎

記者吳睿慈／新北報導

南韓人氣女星金智媛21日首度在台舉辦粉絲見面會，她唱著歌曲〈Stupid Cupid〉登場，秀出甜美歌喉，展盡女神風采，全場融化。見面會主題為《be my one》，她親力親為參與活動內容發想，聊起出道以來的經典作品，還票選出最喜歡的戲劇造型，粉絲福利放送滿滿，觀眾也在活動之間準備驚喜應援，爆笑的是，金智媛事前發現台下在窸窸窣窣，天真地詢問「是不是有點小失敗？」全場笑出來。

▲金智媛提早發現台下粉絲在做應援，天真問「今天是不是有點小失敗嗎」。（圖／COME ON JKSSP提供）



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▲金智媛萌比愛心。（圖／COME ON JKSSP提供）



金智媛為台灣粉絲送上《淚之女王》OST主題曲，優美的歌聲聽得台下如癡如醉，主持人接著帶領全場舉起應援「地表最強美女，本來就生得很漂亮」，但台下有些粉絲忘記，有部分觀眾沒有舉手幅，導致大家舉手幅的時間點不同，金智媛忍不住笑喊：「很感動，但今天好像是有點小小失敗對吧？」台下冒出失落的聲音，金智媛才趕緊圓場：「我很感動，只是剛剛看到大家在下面不曉得在幹嘛，好像在找東西，實在太可愛了。」致謝粉絲為她準備的驚喜。

由於驚喜不只一波，主持人用中文提醒「下次應援要記得唷」，特地交代翻譯別翻給金智媛聽，金智媛發現大家在聊悄悄話，她用軟萌的語氣回話：「你們怎麼可以說秘密。」於是主持人迅速進行下個環節。

▲金智媛對於「喜歡你」的封號很滿意。（圖／COME ON JKSSP提供）



金智媛在iPad上寫下問題，並自我介紹「我是金智媛」，好奇台灣粉絲都怎麼稱呼她，台下大聲喊韓文「지원이」諧音剛好是中文的「喜歡你」，得知中文意思後，她開心地喊著：「我喜歡！」對於封號很滿意，臉上溢滿愉悅的笑容。