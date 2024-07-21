突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

▲宋城希日前加入新經紀公司，成為林襄師妹。（圖／CTWANT提供）

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宋城希2021年與壯壯、Rina成為中華職棒樂天桃猿女團長，隔年她非自願離隊，轉戰戲劇圈。儘管開啟全新的事業篇章，但宋城希坦言若有機會，仍想回球場應援，「如果有機會我想回去，前提是要有機會，能不能被接受需要時間跟功課。」

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▲前年離開樂天的宋城希，有機會仍想回球場應援。（圖／翻攝自宋城希IG）

回顧當年擔任樂天桃猿女團長的時光，宋城希感慨：「那時的我還在懵懂、學習跟大家相處，忽然被抽身拔掉會覺得『我是不是哪裡不好？』」因為非自願離隊，宋城希坦言至今仍在自省，「我沒有責怪任何事跟人，很多事情的堆壘才會衍伸出這個結果，但如果我知道的話，我就會學習、更改，再跳入下一個圈子。」但她轉念一想，「後來我發現，有時候不要臉也是一種臉」，倘若有機會，她不諱言想再站上應援場。

她也自招是個容易內耗的人，平時會藉由聽音樂、運動釋放壓力。無奈宋城希從小深受異位性皮膚炎所苦，得靠類固醇才能抑制症狀，也不得不面對變胖的窘境，但看到網友拿她過去在球場的身材比較，讓她不免走心，「其實過敏寶寶不能晚睡，那時我故意克制不吃類固醇、保持很瘦，其實我很不舒服。」

▲因為異位性皮膚炎服藥，宋城希坦承變胖。（圖／CTWANT提供）

宋城希過敏嚴重時，皮膚劇癢忍難，「晚上睡覺會不自覺地抓，早上起床看到流血，很難選擇到底是要變瘦還是讓皮膚繼續不好」。為了甩肉，她除了盡量吃健康餐、過晚上6點後不進食，仍舊無法維持服藥前的身材，「攻擊到我胖我滿難過的，因為這不是我能選的，醫生就說我得吃，但我很努力要跟它相處。」雖然被罵得很委曲，但她仍正能量地說：「如果我能成為別人攻擊的對象，因此讓他抒發情緒，而讓他那一天感到開心與快樂，我願意。」

▲雖然流汗容易皮膚過敏，但宋城希大量運動維持身材、釋放壓力。（圖／翻攝自宋城希IG）

3年前，宋城希因緣際會下接觸三鐵，但忙於應援團練舞，沒有接受訓練就去參加鐵人賽事。直到去年5月，她結識一群鐵人前輩，指導她該如何訓練，宋城希才真正了解鐵人項目。不到1年，她在今年3月越級站上「2024 普悠瑪鐵人三項226K」，以14小時24分52秒完賽，獲得許多圈內人的讚賞，「前輩說我訓練量沒有很足夠，成績算非常好，我可接受，但以我個性我不滿意」。

▲宋城希覺得自己會做想做的事情很多，很希望多方嘗試挑戰。（圖／CTWANT提供）

「我一直希望被認可，只要一個人能認可，我就想持續往前鑽研」。除了運動上的成就外，近年來她也專注於戲劇圈，希望可以接演更具挑戰性的角色：「我最想演瘋子，因為那真的可以歇斯底里。我不是花瓶或只愛運動，我會做的事情太多了。」

▲面對他人攻擊，宋城希調整心態表示如果能因此讓對方抒發情緒感到開心，那她願意。（圖／CTWANT提供）

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