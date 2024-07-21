突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

突遭拔除啦啦隊長職！　女星宋城希淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

宋城希日前加入新經紀公司，成為林襄師妹。（圖／林士傑攝）

▲宋城希日前加入新經紀公司，成為林襄師妹。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

宋城希2021年與壯壯、Rina成為中華職棒樂天桃猿女團長，隔年她非自願離隊，轉戰戲劇圈。儘管開啟全新的事業篇章，但宋城希坦言若有機會，仍想回球場應援，「如果有機會我想回去，前提是要有機會，能不能被接受需要時間跟功課。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

前年離開樂天的宋城希，有機會仍想回球場應援。（圖／翻攝自宋城希IG）

▲前年離開樂天的宋城希，有機會仍想回球場應援。（圖／翻攝自宋城希IG）

回顧當年擔任樂天桃猿女團長的時光，宋城希感慨：「那時的我還在懵懂、學習跟大家相處，忽然被抽身拔掉會覺得『我是不是哪裡不好？』」因為非自願離隊，宋城希坦言至今仍在自省，「我沒有責怪任何事跟人，很多事情的堆壘才會衍伸出這個結果，但如果我知道的話，我就會學習、更改，再跳入下一個圈子。」但她轉念一想，「後來我發現，有時候不要臉也是一種臉」，倘若有機會，她不諱言想再站上應援場。

她也自招是個容易內耗的人，平時會藉由聽音樂、運動釋放壓力。無奈宋城希從小深受異位性皮膚炎所苦，得靠類固醇才能抑制症狀，也不得不面對變胖的窘境，但看到網友拿她過去在球場的身材比較，讓她不免走心，「其實過敏寶寶不能晚睡，那時我故意克制不吃類固醇、保持很瘦，其實我很不舒服。」

因為異位性皮膚炎服藥，宋城希坦承變胖。（圖／林士傑攝）

▲因為異位性皮膚炎服藥，宋城希坦承變胖。（圖／CTWANT提供）

宋城希過敏嚴重時，皮膚劇癢忍難，「晚上睡覺會不自覺地抓，早上起床看到流血，很難選擇到底是要變瘦還是讓皮膚繼續不好」。為了甩肉，她除了盡量吃健康餐、過晚上6點後不進食，仍舊無法維持服藥前的身材，「攻擊到我胖我滿難過的，因為這不是我能選的，醫生就說我得吃，但我很努力要跟它相處。」雖然被罵得很委曲，但她仍正能量地說：「如果我能成為別人攻擊的對象，因此讓他抒發情緒，而讓他那一天感到開心與快樂，我願意。」

雖然流汗容易皮膚過敏，但宋城希大量運動維持身材、釋放壓力。（圖／翻攝自宋城希IG）

▲雖然流汗容易皮膚過敏，但宋城希大量運動維持身材、釋放壓力。（圖／翻攝自宋城希IG）

3年前，宋城希因緣際會下接觸三鐵，但忙於應援團練舞，沒有接受訓練就去參加鐵人賽事。直到去年5月，她結識一群鐵人前輩，指導她該如何訓練，宋城希才真正了解鐵人項目。不到1年，她在今年3月越級站上「2024 普悠瑪鐵人三項226K」，以14小時24分52秒完賽，獲得許多圈內人的讚賞，「前輩說我訓練量沒有很足夠，成績算非常好，我可接受，但以我個性我不滿意」。

宋城希覺得自己會做想做的事情很多，很希望多方嘗試挑戰。（圖／林士傑攝）

▲宋城希覺得自己會做想做的事情很多，很希望多方嘗試挑戰。（圖／CTWANT提供）

「我一直希望被認可，只要一個人能認可，我就想持續往前鑽研」。除了運動上的成就外，近年來她也專注於戲劇圈，希望可以接演更具挑戰性的角色：「我最想演瘋子，因為那真的可以歇斯底里。我不是花瓶或只愛運動，我會做的事情太多了。」

面對他人攻擊，宋城希調整心態表示如果能因此讓對方抒發情緒感到開心，那她願意。（圖／林士傑攝）

▲面對他人攻擊，宋城希調整心態表示如果能因此讓對方抒發情緒感到開心，那她願意。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
專訪　順著時間之流　何如芸（下）／留在身邊的就是真正愛妳的人
千面太太1／從律師合夥人、信貸業者到美甲闆娘　軍眷剝皮親友狂撈5000萬
交到高富帥「躺下也很高」！下秒妹子崩潰分手　勸世5點母湯碰

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」

直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

《浪姐5》剛播完…第6季擬邀名單瘋傳！　驚見林心如、許瑋甯名字

《浪姐5》剛播完…第6季擬邀名單瘋傳！　驚見林心如、許瑋甯名字

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」

天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

《浪姐5》剛播完…第6季擬邀名單瘋傳！　驚見林心如、許瑋甯名字

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 宋城希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 專訪／《都市懼集》小黃司機笑超毛！起底竺定誼私下是超級奶爸
  2. 前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據
  3. 金秀賢為她晚1天回國！上90歲黑柳徹子節目…講到吃豬排反應超萌
  4. Energy阿弟42歲生日「妻送6位數大禮」！　肉麻放閃：下輩子我只要你
  5. 突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選
  6. 小孟老師／7月21日星座運勢　天秤別怕「主動出擊戀愛」
  7. 紗倉真菜拍AV「美尻比臉還重要」　開拍前竟出事…揭片場內幕
  8. 她的日與夜》看見拼搏與無奈的對立　微進努力有用嗎？
  9. 《浪姐5》剛播完…第6季擬邀名單瘋傳！　驚見林心如、許瑋甯名字
  10. 稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366