稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

記者劉宛欣／綜合報導

「國光女神」安苡愛個性直率、外型甜美，是各大綜藝節目的常客。近日有觀眾在看完節目後，憤怒在Threads上發文，指控安苡愛聲稱「南部人吃東西都會發出聲音」的說法，怒轟「憑什麼代表南部人發言？」對此，安苡愛親自在貼文底下做出回覆，向感到被冒犯的南部人致歉，並說喊話「我最愛南部！南部人熱情又很讚！」

▲安苡愛在節目上提起吃飯發出聲音的說法，引發觀眾不滿。（圖／翻攝自安苡愛IG）

一名網友在Threads上發文，透露看了節目《女王大人》，喊話安苡愛「請妳更正，什麼叫做我們南部人吃東西時，都會發出嘖嘖嘖的聲音，代表東西好吃？」接著開轟「那是妳們家自己沒家教好嗎！妳憑什麼代表南部人發言？」看得出對於安苡愛在節目上的發言相當氣憤。

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▲安苡愛親自回應質疑。（圖／翻攝自Threads）

安苡愛親自回覆解釋稱「電視播放被剪輯過了」，她原意是家裡從小沒有糾正過她吃東西不能發出聲音，「因為家裡單親，媽媽也是從事夜班工作，教育環境本就不好！」澄清表示自己沒有拉全部的南部人下水的意思，誠心道歉寫下「在此對各位南部朋友說聲道抱歉，我最愛南部了！！南部人熱情人又很讚」。

怎料，安苡愛親自回應後，不少圍觀的網友不願買單，原PO也建議她要求製作單位放出原片段，此外也有人批評她自己習慣不好，不應該把錯都推到上夜班的母親身上。