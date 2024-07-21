ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

記者劉宛欣／綜合報導

「國光女神」安苡愛個性直率、外型甜美，是各大綜藝節目的常客。近日有觀眾在看完節目後，憤怒在Threads上發文，指控安苡愛聲稱「南部人吃東西都會發出聲音」的說法，怒轟「憑什麼代表南部人發言？」對此，安苡愛親自在貼文底下做出回覆，向感到被冒犯的南部人致歉，並說喊話「我最愛南部！南部人熱情又很讚！」

▲安苡愛在節目上提起吃飯發出聲音的說法，引發觀眾不滿。（圖／翻攝自安苡愛IG）

▲安苡愛在節目上提起吃飯發出聲音的說法，引發觀眾不滿。（圖／翻攝自安苡愛IG）

一名網友在Threads上發文，透露看了節目《女王大人》，喊話安苡愛「請妳更正，什麼叫做我們南部人吃東西時，都會發出嘖嘖嘖的聲音，代表東西好吃？」接著開轟「那是妳們家自己沒家教好嗎！妳憑什麼代表南部人發言？」看得出對於安苡愛在節目上的發言相當氣憤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安苡愛在節目上提起吃飯發出聲音的說法，引發觀眾不滿。（圖／翻攝自安苡愛IG）

▲安苡愛親自回應質疑。（圖／翻攝自Threads）

安苡愛親自回覆解釋稱「電視播放被剪輯過了」，她原意是家裡從小沒有糾正過她吃東西不能發出聲音，「因為家裡單親，媽媽也是從事夜班工作，教育環境本就不好！」澄清表示自己沒有拉全部的南部人下水的意思，誠心道歉寫下「在此對各位南部朋友說聲道抱歉，我最愛南部了！！南部人熱情人又很讚」。

怎料，安苡愛親自回應後，不少圍觀的網友不願買單，原PO也建議她要求製作單位放出原片段，此外也有人批評她自己習慣不好，不應該把錯都推到上夜班的母親身上。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

推薦閱讀

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」

直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」

天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

陳妍希傳婚變後「首公開提陳曉」！片段曝光　陸網熱議：裝到最後

陳妍希傳婚變後「首公開提陳曉」！片段曝光　陸網熱議：裝到最後

《浪姐5》剛播完…第6季擬邀名單瘋傳！　驚見林心如、許瑋甯名字

《浪姐5》剛播完…第6季擬邀名單瘋傳！　驚見林心如、許瑋甯名字

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」

稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過

三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！

天心撒嬌問：今天忘了說愛我！　韓尪神回覆閃翻「根本教科書等級」

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安苡愛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《浪姐5》剛播完…第6季擬邀名單瘋傳！　驚見林心如、許瑋甯名字
  2. 稱南部人吃飯都「嘖嘖嘖」被罵了！　安苡愛親自道歉：片段被剪過
  3. 《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想
  4. 小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜
  5. 三上悠亞遭質疑「引退還繼續裸露賣身材」　直接PO性感辣照解答！
  6. 《嘎啦》改編真實「麻賴村見聞」　瑪菲司四小時中邪妝嚇壞導演 
  7. 直擊／Dara約定：把2NE1帶來！看到台下粉絲舉手燈　暖到催淚告白
  8. 頑童MJ116合體了！　下一秒瘦子突對台下道歉：不好意思，下次不會了
  9. 直擊／Apink林口合體！《日與夜》恩地虧歌迷太小聲　下秒開麥狂飆
  10. Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366