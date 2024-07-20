ITZY來台開唱「飯店疑現馬陸」　主辦緊急回應：最高規格接待藝人

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團ITZY由JYP娛樂所打造，她們出道9年以來，即將在20日首度攻上台北小巨蛋，19日先從首爾飛來台灣，並為了演唱會提前做準備。怎料，禮志突在付費社群平台上貼出抵台插曲，飯店疑似出現馬陸，該畫面引起粉絲熱議，擔心藝人留下壞印象，對此，主辦單位理想國稍早向《ETtoday》表示「理想國皆以最高規格接待藝人」，不會有疏忽情況發生。

▲ITZY即將於20日晚間在台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自ITZY官方IG）



ITZY首度攻上台北小巨蛋，4位成員禮志、留眞、彩領及有娜19日從仁川機場出發，打扮得休閒來到台灣，繼2023年2月在林口體育館開唱後，相隔1年多時間再度登寶島。

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▲禮志來台貼出馬陸照片，粉絲擔心她們住到品質不好的飯店，理想國強調「最高規格接待藝人」。（圖／翻攝自ITZY官方IG）



只是禮志抵台後，凌晨突在付費社群平台上發出一張疑似在飯店地毯上有馬陸的圖片，並附文寫下「...」，對於突然出現的生物感到很驚訝，但由於她並未註解人在何處，這張圖引起台灣粉絲不滿，擔心是ITZY來台下榻的飯店品質不佳，希望幾位偶像不要因此留下壞印象。

網路上吵得熱烈，粉絲擔心藝人心情受到影響，對此，《ETtoday》致電主辦單位理想國，對方迅速給出回應表示「理想國皆以最高規格接待藝人」。據《ETtoday》所打探到的飯店地點，ITZY此行確實是下榻於五星級飯店，且禮志所貼出的馬陸圖，看起來並非在床上，而是地毯，馬陸插曲並未影響到藝人心情，她們20日晚間將在台北小巨蛋開唱，門票熱賣中。