ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

木村拓哉15歲愛犬「光爺」離世！　「好幾次快離開了」感謝牠堅強

記者陳芊秀／綜合報導

木村拓哉近日在限動發文，透露15歲愛犬「光」（Hikaru／ヒカル）離世，兩個女兒木村心美（Cocomi）、木村光希（Koki）都曬出從小與狗狗相處的合照悼念。他過去常曬與「光」的合照，因為愛犬近年身體狀況不佳，曾說過「牠好幾次快離開了」。

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

「光」是英國古代牧羊犬，被木村拓哉暱稱「光爺」，工藤靜香曾發文提到牠3歲時來到木村家生活，至今已經12年。木村拓哉去年曾曬出合照，輕撫著愛犬的頭，稱讚光爺很努力，好多次像是快要離開了，還是沒有就此離去，感謝愛犬挺了過來，

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲木村拓哉曾說愛犬好幾次快離開，還是堅強挺過來。（圖／翻攝自IG）

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲工藤靜香曾說「光」3歲來到木村家。（圖／翻攝自IG）

木村心美、木村光希各自曬出小時候與光相處的合照、影片，姊妹倆輪番留言「15歲！很長壽很了不起哦！謝謝你來到木村家，forever loved 光爺！在天國好好吃美食哦，我會寂寞的」、「打從我9歲開始就一直在一起，謝謝你這麼努力，光爺」。

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲木村心美曬出小時候與「光」的合照。（圖／翻攝自IG）

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希曬出小時候與「光」的合照。（圖／翻攝自IG）

木村拓哉在限動曬出愛犬「光」的照片，配文寫道：「我們家堅強的看門犬，光！以後請繼續守護我們哦！」

▲▼木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

▲木村拓哉限動告別愛犬。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

木村拓哉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周曉涵曬低胸洋裝辣照！　超狂「9頭身比例」網暈：仙女下凡
  2. 國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光
  3. 美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光
  4. 郭品超「台灣不是靈魂的家」惹議首發文！PO重機片　網揪背景：在台灣
  5. 青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼
  6. 木村拓哉15歲愛犬「光爺」離世！　「好幾次快離開了」感謝牠堅強
  7. 瘋電影／噤界：入侵日　 聰明是天賦仁慈是選擇
  8. 《孤獨的美食家》松重豐不吃了！　電視台人士爆「他親選接班人」
  9. 小孟老師／7月20日星座運勢　獅子放膽玩「戀愛運狂飆」
  10. 柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366