木村拓哉15歲愛犬「光爺」離世！　「好幾次快離開了」感謝牠堅強

記者陳芊秀／綜合報導

木村拓哉近日在限動發文，透露15歲愛犬「光」（Hikaru／ヒカル）離世，兩個女兒木村心美（Cocomi）、木村光希（Koki）都曬出從小與狗狗相處的合照悼念。他過去常曬與「光」的合照，因為愛犬近年身體狀況不佳，曾說過「牠好幾次快離開了」。

▲木村拓哉15歲愛犬「光」離世。（圖／翻攝自IG）

「光」是英國古代牧羊犬，被木村拓哉暱稱「光爺」，工藤靜香曾發文提到牠3歲時來到木村家生活，至今已經12年。木村拓哉去年曾曬出合照，輕撫著愛犬的頭，稱讚光爺很努力，好多次像是快要離開了，還是沒有就此離去，感謝愛犬挺了過來，

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▲木村拓哉曾說愛犬好幾次快離開，還是堅強挺過來。（圖／翻攝自IG）

▲工藤靜香曾說「光」3歲來到木村家。（圖／翻攝自IG）



木村心美、木村光希各自曬出小時候與光相處的合照、影片，姊妹倆輪番留言「15歲！很長壽很了不起哦！謝謝你來到木村家，forever loved 光爺！在天國好好吃美食哦，我會寂寞的」、「打從我9歲開始就一直在一起，謝謝你這麼努力，光爺」。

▲木村心美曬出小時候與「光」的合照。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希曬出小時候與「光」的合照。（圖／翻攝自IG）

木村拓哉在限動曬出愛犬「光」的照片，配文寫道：「我們家堅強的看門犬，光！以後請繼續守護我們哦！」

▲木村拓哉限動告別愛犬。（圖／翻攝自IG）