陸劇疑抄襲《機智醫生生活》！對比曝光　韓方鄭重發聲：別侵犯版權

記者劉宛欣／綜合報導

南韓療癒神劇《機智醫生生活》於2020、2021年先後推出兩季，在亞洲各地都擁有廣大劇迷，至今仍有許多人希望能早日推出第三季。近來陸劇《仁心俱樂部》被傳出是翻拍《機智醫生生活》，對此，韓方製作公司CJ ENM分別發出了中韓版本的正式聲明，曝光於微博官方帳號，澄清兩部劇沒有任何關聯。

▲《仁心俱樂部》被誤以為是翻拍《機智醫生生活》。（圖／翻攝自微博）

CJ ENM 19日在官方微博發表聲明，開頭先是感謝中國觀眾對《機智的醫生生活》的喜愛，對於網路上盛傳他們將授權給《仁心俱樂部》製作方，翻拍《機智的醫生生活》一事，CJ ENM鄭重澄清「CJ ENM和CJ ENM Studios並未授權麗澤影業使用《機智的醫生生活》的著作權及翻拍權利，也未與其簽訂任何法律合同，電視劇《機智的醫生生活》與《仁心俱樂部》沒有任何關聯」。

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▲《機智醫生生活》深受廣大劇迷喜愛。（圖／翻攝自劇照）

事實上，查看《仁心俱樂部》的人物設定，女主角是一名神經外科醫師，在準備與男友結婚時，發現男友因「特殊原因」被送到自己工作的醫院，「備受打擊卻要體面的結束這段關係」，男主角也是一名醫師，工作一帆風順，婚姻卻亮起紅燈，兩人在醫院是彼此支持的戰友，一起成長、彼此治癒，設定幾乎與《機智的醫生生活》男女主角一樣，不免讓人產生聯想。

▲《仁心俱樂部》主角設定撞《機智醫生生活》。（圖／翻攝自劇照）



以下為聲明全文：

大家好，這裡是CJ ENM。

非常感謝中國觀眾對電視劇《機智的醫生生活》的喜愛和給予的高度評價。

針對在部分社交媒體上傳播的，關於CJ ENM和CJ ENM Studios製作的《機智的醫生生活》被麗澤影業(LZ Media) 翻拍成《仁心俱樂部》的這一傳聞，我們在此做出如下聲明。

CJ ENM和CJ ENM Studios並未授權麗澤影業(LZMedia) 使用《機智的醫生生活》的著作權及翻拍權利，也未與其簽訂任何法律合同，電視劇《機智的醫生生活》與《仁心俱樂部》沒有任何關聯。

此外，我們希望麗澤影業(LZMedia)的《仁心俱樂部》不會侵犯《機智的醫生生活》的版權，並祝願其拍攝順利，成功開播。

藉此，鄭重提醒廣大網友和媒體朋友，傳播關於《機智的醫生生活》版權的不實言論將可能引發法律問題，懇請大家務必謹慎對待。