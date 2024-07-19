鄒承恩關注「台北幼稚園」：真的太過分！　從小灌輸兒正確性教育

記者蕭采薇／台北報導

三立八點台劇《願望》演員華千涵、鄒承恩、楚翔及李家慶，19日與媒體暢聊拍戲點滴。鄒承恩第一次演出台八，讓他壓力大到引發蜂窩性組織炎就醫拔智齒。而身為人父的他，除了拍戲，近日也相當關心「台北幼稚園」案，更與妻子在兒子就學前，就不斷灌輸其正確性教育。

▲三立八點台劇《願望》演員李家慶、楚翔、華千涵和鄒承恩出席媒體茶敘。（圖／三立提供）

華千涵這次再度飾演驕縱千金，聰明也有事業心，但個性霸道跋扈，由於演活傲嬌千金，竟被粉絲留言「滾出台灣」，讓她嚇壞。楚翔則首次在台八跳脫黑道「8+9」形象，展現深情面，而李家慶與黃少祺再度結緣演父子，笑說不擔心與老爸比身材。



鄒承恩是第一次參與台八的演出，由於全部台語發音不熟悉的四機拍攝環境，自己也沒料到壓力會引發身體不適，口腔甚至有蜂窩性組織炎，嚴重到影響下顎牙齒骨骼部分，讓他嚇到趕緊就醫，最後拔除智齒才緩和。

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▲三立八點台劇《願望》演員李家慶、華千涵和鄒承恩、楚翔出席媒體茶敘。（圖／三立提供）

近日引起廣泛討論的「台北幼稚園」案，身為人父的鄒承恩也非常關注。他表示妻子看到後氣憤表示：「這就是制度上需要更改、去調整，我以爸爸的立場，會希望大家更關注這件事情，因為這真的太過分了。」

楚翔連續幾檔台八拍攝大都是黑道與不良少年的角色，這回轉性，他笑說自己終於可以用正常的方式去演戲了，楚翔說：「甚至有觀眾認為我就是8+9，讓我好糾結，所以這次演出深情角色，特別改變口音，但還是有一點南部腔調。」

▲三立八點台劇《願望》演員李家慶、華千涵、鄒承恩、楚翔出席媒體茶敘。（圖／三立提供）

而李家慶二度飾演黃少祺的兒子，笑說兩人有父子緣，每天看到黃少祺都會說：「你好帥！」而黃少祺的身材給每位男演員很大壓力，大家都會問他是怎樣保養的，李家慶笑說雖然最近比較忙，但一定會利用下戲時間去練身材，模特兒出身的他笑說每人身材有不同的風格，「少祺哥是壯，我身材是正常，我要追求的是穿衣顯瘦脫衣有肉。」