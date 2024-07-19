鄭佩佩愛女痛失母親！　製短片吐思念哀喊「永遠存在我心中」

記者高語璠／綜合報導

香港資深女星鄭佩佩於美國時間17日離世，享壽78歲，消息曝光後，令親朋好友們悲慟不已。除了藝人、導演們發文哀悼，女兒原子鏸稍早透過影片來緬懷母親，悲痛喊「你永遠存在我的心中」，道盡對媽媽的思念之情。

▲原子鏸公開短片緬懷媽媽鄭佩佩。（圖／翻攝自Instagram／mashasha）

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透過原子鏸分享出來的影片可見到，她將一張張合照集結在一塊，紀錄媽媽從小把她拉拔長大的過程，短短1分鐘片段，令網友們忍不住紅了眼眶。她寫下，「我的母親是我所知道最無私的人之一，直到她最後一口氣，都只在想著她的孩子們」，還說「她是讓我們家庭如此緊密的黏合劑，她教會了我如何謙遜、善良、守時、專業、誠實、積極、感恩」。

▲原子鏸將一張張合照集結製作成短片。（圖／翻攝自Instagram／mashasha）

文中，原子鏸向鄭佩佩深情表白，「我愛你媽媽！我很想念你，但我知道你會永遠在我心裡，因為你在我心裡」，影片僅發布2小時，立即吸引許多網友，紛紛在貼文底下留言表達悼念。

【原子鏸全文】

過去兩年來，我帶著家人回到美國，與母親更為靠近，這段時間對我來說充滿了情感波動。但我感到非常幸運和蒙福，能夠與她共度這幾年珍貴的時光。現在很難用言語表達，因為一切似乎有些超現實，我幾乎覺得這都像是一場壞夢，明天早上醒來時她還會像從前那樣，是我認識的內外最美麗的人。

我的母親是我所認識的最無私的人之一。直到她的最後一口氣，她都只關心著她的孩子們。在她身邊，我們都陪在她身旁，愛她，回報她一直以來給予我們的關愛和奉獻。我非常愛我的母親，失去她的痛苦幾乎讓我無法承受。她是如此堅強、美麗、關心他人、幽默、可愛、無私、充滿愛心的母親典範。她總是把我們放在第一位，我只希望我能像她一樣與我的兒子建立一種關係，一種開放、誠實和富有同理心的關係。她是讓我們家庭如此緊密團結的黏合劑。她教會了我如何謙遜、善良、守時、專業、誠實、積極、感恩，以及更多更多。

她深受所有粉絲的愛戴，她是一位傳奇，將永遠成為她時代最偉大的明星之一。但是，只有她的家人知道她是多麼偉大的一個人。媽媽，我愛你！我非常想念你，但我知道你永遠在我的心中，因為你永遠存在於我內心。永遠在我的心裡

