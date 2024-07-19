落日飛車合體HYUKOH開唱秒殺！　驚喜宣布加場...時間點曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團落日飛車與南韓樂團HYUKOH合作專輯《AAA》發行後引起熱烈迴響，並於9月14日在台北流行音樂中心舉行巡演，門票昨中午開賣後瞬間售罄，首爾場次也同步秒殺，因此今他們宣布將於9月15日於台北加開一場演唱會，門票將於22日中午開賣。

▲▼落日飛車、HYUKOH演唱會宣布加場。（圖／夕陽音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次的演唱會對HYUKOH來說意義重大，是他們時隔四年再度回到台北的演出。上一場演出因疫情取消，這次落日飛車帶著HYUKOH一起來台北表演，形成了絕無僅有的限定組合，令台韓兩地歌迷倍感期待。演唱會將由落日飛車和HYUKOH共10位音樂人在台上演出，並重新編曲與詮釋兩團的經典歌曲，為此落日飛車從五月開始便固定每個月飛往韓國彩排。

《AAA》計畫除音樂外，MV陣容也同樣華麗，除了由金曲MV導演Pennacky執導的〈Young Man〉外，也邀請到兩團的好友許光漢、竇靖童跨界合作出演〈Antenna〉MV，專輯發行日更釋出主打歌〈Glue〉MV，由導演DQM操刀，並邀請曾出演韓劇《德魯納酒店》、《D.P：逃兵追緝令》的知名演員趙賢哲出演，拍攝地點更選在柬埔寨吳哥窟，陣容超華麗。