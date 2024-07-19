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引退17年！41歲AV女優小澤菜穗復出　網驚：根本沒變

▲▼引退17年，小澤菜穗宣布復出，讓老粉絲感到相當驚喜。（圖／攝自Faleno、小澤菜穗X）

▲引退17年，小澤菜穗宣布復出，讓老粉絲感到相當驚喜。（圖／攝自Faleno）

記者張鈜閔／綜合報導

引退17年！現年41歲的日本傳奇AV女優小澤菜穗(小沢菜穂)昨宣布復出！劇照、預告片也正式釋出，不少網友看完驚呼「都沒老！」、「比以前還正！」

小澤菜穗2002年出道，2007年正式引退，引退時年僅24歲，其清純甜美的形象成為AV界代表人物之一，想不到已退17年後又再度宣布出道，讓老粉們感到相當驚喜。其實早在一個禮拜前，小澤菜穗就默默開啟X(前推特)，並分享拍攝照片，不少網友就在猜她可能要復出，果不其然片商Faleno Star就在昨日公布小澤菜穗正式復出的消息，並公開作品發售日期，就連劇照以及預告片都一併奉上，讓老粉們一探小澤菜穗目前狀況。

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AV達人一劍浣春秋就直呼「這樣的小澤菜穗可以呀！」，他認為退休那時相比「並沒太多老化的臉蛋、幾乎沒有變化的身材！」，認為她應是花了很多時間以及經歷保養自己，但也不排除有「後天醫美加持或片商濾鏡」的可能，但從劇照以及預告片來看，幾乎可以用「完美」來評價目前的狀態，他也期待表示「就不知道片子裡面又是什麼模樣？」、「歡迎回來，我的舊愛、也是新歡！」

▲小澤菜穗宣布復出，達人認為狀態相當完美。（圖／攝自Faleno、小澤菜穗X）

▲小澤菜穗宣布復出，達人認為狀態相當完美。（圖／攝自小澤菜穗的X）

小澤菜穗的復出也引發一票網友熱議，有人興奮說「好正 看爆」、「不知怎麼有點感動」、「一眨眼就17年了啊...當初還是小伙子時...」、「17年如果有生小孩都已經是高中生了，真的不可思議的復出」、「對於某些人來說，這是他們的童年」、「神獸復出」、「乾 重磅消息」、「身材和面容沒什麼太大的變化 維持得很好 蠻厲害的」，但也有人不看好「看預覽就好。美好的事物還是留在回憶裡」、「遠古神獸復活術是真的觀感差很遠」。

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