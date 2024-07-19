蕾菈甩9kg「體脂掉10%」巨胸縮水了！超真實對比照曝：運動是最好保養

記者潘慧中／綜合報導

蕾菈儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她18日便在社群網站上傳2023年9月和現在的體態對比照，不到1年內甩肉9公斤之外，身體也健康了許多，「運動是我最好的保養。」

▲▼蕾菈分享體態對比照。（圖／翻攝自Instagram、Threads／la.112814）



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蕾菈一連曝光兩張2023年9月中旬的舊照，可以看到她當時穿著淺灰色的運動內衣和短褲，貼身布料秀出真實的身材曲線，「肉就算了，整個人看起來氣色也很差。」

▲蕾菈PO減重前的自拍照。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



事隔不到1年，蕾菈不知不覺養成重訓的習慣，不但身體變輕盈，連抱小孩、搬重物都變得比較輕鬆，「很多人都追求要快速減肥，但健康的身體比較重要。」

▲蕾菈減重後看起來更健康。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈坦言2023年9月的她體重60公斤、體脂34，但現在已減到51、52公斤、體脂24，內臟脂肪也從10掉到3，「我的下一個目標是站上舞台，正在往理想中的自己前進，希望明年能順利參加比賽」，雖然胸部從34F縮水成32D，「變小很多」，但她並沒有太介意，「反正假奶矽膠還在，有就好。」

▲蕾菈坦言胸部跟著縮水了。（圖／翻攝自Threads／la.112814）