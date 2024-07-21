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小孟老師／7月21日星座運勢　天秤別怕「主動出擊戀愛」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：與人互動和諧
感情：珍惜彼此關係
財運：掌握公司訊息
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：金牛

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雙子座

工作：企劃創意十足
感情：表達愛慕之情
財運：加強投資智慧
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

天秤座

工作：工作有目標感
感情：主動才有機會
財運：投資更有耐心
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：邏輯推演縝密
感情：尊重對方家庭
財運：擇優投資風險
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：處女

金牛座

工作：有利與人互動
感情：保持理智付出
財運：避免錯失趨勢
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙魚

處女座

工作：懂得讚美誇獎
感情：分享生活喜悅
財運：關注資本市場
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：廣招賢能人士
感情：順其自然強運
財運：手握現金機會
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：射手

天蠍座

工作：客人回流量多
感情：戀愛層次提升
財運：把握投資時機
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：牡羊

雙魚座

工作：事業有聲有色
感情：桃花機會增多
財運：瞭解公司業績
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：長官願意提拔
感情：互相理解對方
財運：加強行情調查
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：天秤

獅子座

工作：技能有望提升
感情：良好信用有助
財運：分散投資管理
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：天蠍

射手座

工作：與優秀人合作
感情：善解人意好評
財運：加強投資效益
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字

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