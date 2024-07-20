ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／7月20日星座運勢　獅子放膽玩「戀愛運狂飆」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：同事相處輕鬆
感情：心靈碰撞思維
財運：理性投資決策
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：雙子

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：公司同事幫忙
感情：拉近彼此距離
財運：加強維護利益
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

天秤座

工作：廠商溝通良好
感情：感激生命有他
財運：做好風險控制
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：工作表現良好
感情：縱情歡笑暢快
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子

金牛座

工作：積極開拓客源
感情：嘗試了解對方
財運：控制財務風險
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手

處女座

工作：網拍經營順暢
感情：一心一意浪漫
財運：掌握資訊市場
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：洽談生意順利
感情：調整個人心態
財運：事前投資謹慎
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天秤

天蠍座

工作：適合農田活動
感情：用心打扮自己
財運：進行多元投資
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：牡羊

雙魚座

工作：工作踏實穩定
感情：家庭和樂融融
財運：保持控制心態
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：工作興奮努力
感情：聆聽內心聲音
財運：保護自我資產
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：水瓶

獅子座

工作：取得技能執照
感情：娛樂增加戀愛
財運：加強研究學習
幸運色：金色
貴人：射手
小人：魔羯

射手座

工作：轉換跑道成功
感情：愛情貴人運強
財運：抓住投資機會
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女走鐵軌戴耳機滑手機　未察覺火車靠近遭輾斃

推薦閱讀

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周曉涵曬低胸洋裝辣照！　超狂「9頭身比例」網暈：仙女下凡
  2. 國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光
  3. 美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光
  4. 郭品超「台灣不是靈魂的家」惹議首發文！PO重機片　網揪背景：在台灣
  5. 青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼
  6. 木村拓哉15歲愛犬「光爺」離世！　「好幾次快離開了」感謝牠堅強
  7. 瘋電影／噤界：入侵日　 聰明是天賦仁慈是選擇
  8. 《孤獨的美食家》松重豐不吃了！　電視台人士爆「他親選接班人」
  9. 小孟老師／7月20日星座運勢　獅子放膽玩「戀愛運狂飆」
  10. 柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366