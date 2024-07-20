小孟老師／7月20日星座運勢　獅子放膽玩「戀愛運狂飆」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：同事相處輕鬆
感情：心靈碰撞思維
財運：理性投資決策
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：雙子
工作：公司同事幫忙
感情：拉近彼此距離
財運：加強維護利益
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：廠商溝通良好
感情：感激生命有他
財運：做好風險控制
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：工作表現良好
感情：縱情歡笑暢快
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：積極開拓客源
感情：嘗試了解對方
財運：控制財務風險
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：網拍經營順暢
感情：一心一意浪漫
財運：掌握資訊市場
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
【水象星座】
工作：洽談生意順利
感情：調整個人心態
財運：事前投資謹慎
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：適合農田活動
感情：用心打扮自己
財運：進行多元投資
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：工作踏實穩定
感情：家庭和樂融融
財運：保持控制心態
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：處女
【火象星座】
工作：工作興奮努力
感情：聆聽內心聲音
財運：保護自我資產
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：取得技能執照
感情：娛樂增加戀愛
財運：加強研究學習
幸運色：金色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：轉換跑道成功
感情：愛情貴人運強
財運：抓住投資機會
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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