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小孟老師／7月19日星座運勢　雙魚不怕被欺負「談判力爆發」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：放下心中期待
感情：感恩生命珍惜
財運：開發新型產品
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女

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雙子座

工作：助力多人氣旺
感情：夫妻感情平順
財運：把握賺取利潤
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶

天秤座

工作：擅長處理細節
感情：和人誠摯交流
財運：控制投資情緒
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：事業有利競爭
感情：坦誠表達意見
財運：加強競爭實力
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：射手

金牛座

工作：適合工作談判
感情：順從對方意見
財運：精打細算增值
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：獅子

處女座

工作：事業大展長才
感情：踏上旅程開啟
財運：避免盲目投資
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：抱持耐心和諧
感情：展現細微貼心
財運：加強掌握技術
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：雙子

天蠍座

工作：改變帶來希望
感情：好感度大提升
財運：降低市場風險
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯

雙魚座

工作：公關談判力強
感情：懂打扮有好感
財運：瞭解財務需求
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：工作量大減少
感情：追求完美實現
財運：獲得收益機會
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍

獅子座

工作：公關魅力強盛
感情：雙方相處愉悅
財運：把握瞭解政策
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

射手座

工作：長輩熱心指導
感情：表露真誠心聲
財運：規律實現收益
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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