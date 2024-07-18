Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

記者劉宛欣／綜合報導

嘻哈女王Jessi兩度來台表演，因為熱情親切態度與高超的語言學習能力，圈了一大波台灣粉絲，平時作風大膽、風格火辣的她，經常受邀登上知名夏日潑水音樂節「Ｗaterbomb」的舞台演出，沒想到近日她在舞台上卻因為舞蹈動作過大、太過興奮，傲人雙峰迸出比基尼外，當場露點，且現場大螢幕還剛好Take在她正面身上，釀成了走光事故。

▲Jessi作風大膽、風格火辣，深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自Jessi Instagram）

Jessi當天身穿銀色比基尼上衣，還戴著十字架項鍊，底下搭配牛仔褲，傲人的上圍呼之欲出，當天表演她在某一段表演時雙膝跪地，呈現半趴地上的姿勢，似乎因為舞蹈動作太大，又沒有做好安全措施，比基尼移位後她直接露點，偏偏鏡頭剛好是特寫畫面，導致她露點畫面透過兩側大螢幕播出，她當下馬上發現問題，嚇得趕緊整理衣著，還脫口罵出了韓英髒話。

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▲Jessi在台上走光。（圖／翻攝自Jessi Instagram、X）

大走光的Jessi事後也喊話台下拍攝的觀眾，警告不要將她走光的片段放到網路上，首次在舞台上走光的她有些手足無措，直呼「整個都露出來了，抱歉」，不時還吐出「C8」、「shxt」等髒話，雖然慌亂仍試圖用幽默方式化解。