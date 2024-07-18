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唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

記者王靖淳／綜合報導

藝人唐治平的73歲母親在上個月3日被發現陳屍社區頂樓，但他認為母親只是失蹤，因此拒絕認屍堅稱「不是我母親」，日前檢方進行齒模比對後確認，死者是唐母。為此，根據《NOWnews今日新聞》報導，唐治平最近決定認屍了，他駁斥外界對他的不孝指控，同時也自嘲表示，如果承認母親去世的話，還能拿到百萬保險金。

▲唐治平仍認定殯儀館存放的遺體不是母親。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平仍認定殯儀館存放的遺體不是母親。（圖／記者黃宥寧攝）

事實上，新北市警方今（18）日二度發布公告進行招領，招領期限至本月24日。唐治平向警方確認表示，自己會在23日去認屍。然而，先前他拒絕指認遺體，導致母親的遺體冰存於板殯超過一個月，而在檢方經齒模比對確認該遺體確實為唐母之後，唐治平痛批檢警沒有提前告知驗屍事宜，「整件事情非常荒謬、胡扯、噁心！」事發至今，更多次被直擊在街上遊蕩，疑似精神恍惚，狀況不佳，許多人伸出援手都被婉拒。

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此外，根據《NOWnews今日新聞》報導，唐治平坦言，對於母親齒模比對過程的時間長短感到困惑，也質疑結果的真偽，同時也對檢警先將結果發布給媒體，感到非常不滿，同時也駁斥外界對他的不孝指控。唐治平目前仍未有動作，23日是否會去認屍仍受到外界矚目。

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