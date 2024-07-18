《角頭－大橋頭》8位大佬同台飆戲　鴻門宴一桌全是「影帝級演員」

記者蕭采薇／台北報導

億萬票房IP《角頭》推出全新電影《角頭－大橋頭》，囊括實力派影帝級演員蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、 夏靖庭、孫鵬、王識賢飾演的各幫派老大同框飆戲，上一個畫面同桌吃飯喬事情，光靠眼神跟細微動作就讓人感受到濃厚的較勁意味。而週六將迎來《角頭 GATAO唱演會》，暫時回歸歌手身分的蔡振南、王識賢都表示相當興奮。

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）



《角頭－大橋頭》8位角頭老大，包括《角頭》第一集的「頂庄」老大勇桑（蔡振南飾）及頭號大將清楓（孫鵬飾）、「後港」老大文正（夏靖庭飾）、《角頭2：王者再起》的「北館」精神領袖貴董（高捷飾）及老大仁哥（王識賢飾）以及外傳電影《角頭－浪流連》出現的「北城」老大哈達（太保）全部回歸演出，首次登場的有「大橋頭」老大KO桑（龍天翔飾）、「東門幫」喜爺（喜翔飾）加入一起飆戲。

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▲喜翔參演《角頭－大橋頭》東門幫老大喜爺。（圖／曼尼娛樂提供）

各具一方勢力的各方梟雄可以和平一起打麻將，也可以一起在餐館吃飯喬事情，每一個眼神、每一個細微動作都是戲，不用說話都可以感受到彼此肅殺較勁的殺氣，面對「大橋頭」第二代Michael有意打亂角頭秩序，各大角頭起身反抗共同開戰，夜晚的頂樓停車場集結6大幫派互打，超大規模的大亂鬥場面，將再度創造《角頭》系列全新經典畫面。

▲《角頭－大橋頭》蔡振南與王陽明有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）



高捷是《角頭》系列每一部作品都有演出的演員，這次在新片《角頭－大橋頭》再度飾演「北館」精神領袖貴董，與王識賢飾演的「北館」老大仁哥共同回歸演出。他笑說：「我還是一樣，擔任北館的扛壩子，他們都叫我貴董。」隨著《角頭》IP成立10週年，他也跟了整個系列10年，感性表示：「很難得也很可貴、很榮幸可以有10年的參與。」

▲高捷、蔡振南跟著《角頭》系列走過10年。（圖／曼尼娛樂提供）

同樣跟著《角頭》系列走過10年的蔡振南，在新片《角頭－大橋頭》再度飾演「頂庄」角頭老大勇桑。他坦言，整個系列10年來走到現在，一切都不簡單，「很多事是平常一般人看不到的，瞻遠的考慮到往後要怎麼拍《角頭》，不能一直說好，一直說壞，善、惡都呈現給觀眾。」

▲太保在《角頭－大橋頭》中詮釋北城老大。（圖／曼尼娛樂提供）

首次加入《角頭》大家庭的龍天翔，在片中詮釋「大橋頭」的老大KO桑，面對王陽明片中飾演的兒子Michael搞事惹火各大幫派，他形容KO桑個性比較沈默，也屬於比較冷靜型，「他呈現給觀眾的是愛子心切的父親，又是一個毒梟的形象。」他直呼這次可以跟各角頭老大一起飆戲很過癮，非常值得觀眾來欣賞，《角頭-大橋頭》將於8月16日全台盛大上映。

▲龍天翔是《角頭－大橋頭》大橋頭幫派老大，《角頭》中曾出現過的大橋頭二把手文正一樣由夏靖庭飾演。（圖／曼尼娛樂提供）