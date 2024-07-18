ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《角頭－大橋頭》8位大佬同台飆戲　鴻門宴一桌全是「影帝級演員」

記者蕭采薇／台北報導

億萬票房IP《角頭》推出全新電影《角頭－大橋頭》，囊括實力派影帝級演員蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、 夏靖庭、孫鵬、王識賢飾演的各幫派老大同框飆戲，上一個畫面同桌吃飯喬事情，光靠眼神跟細微動作就讓人感受到濃厚的較勁意味。而週六將迎來《角頭 GATAO唱演會》，暫時回歸歌手身分的蔡振南、王識賢都表示相當興奮。

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）
 
《角頭－大橋頭》8位角頭老大，包括《角頭》第一集的「頂庄」老大勇桑（蔡振南飾）及頭號大將清楓（孫鵬飾）、「後港」老大文正（夏靖庭飾）、《角頭2：王者再起》的「北館」精神領袖貴董（高捷飾）及老大仁哥（王識賢飾）以及外傳電影《角頭－浪流連》出現的「北城」老大哈達（太保）全部回歸演出，首次登場的有「大橋頭」老大KO桑（龍天翔飾）、「東門幫」喜爺（喜翔飾）加入一起飆戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲喜翔參演《角頭－大橋頭》東門幫老大喜爺。（圖／曼尼娛樂提供）

各具一方勢力的各方梟雄可以和平一起打麻將，也可以一起在餐館吃飯喬事情，每一個眼神、每一個細微動作都是戲，不用說話都可以感受到彼此肅殺較勁的殺氣，面對「大橋頭」第二代Michael有意打亂角頭秩序，各大角頭起身反抗共同開戰，夜晚的頂樓停車場集結6大幫派互打，超大規模的大亂鬥場面，將再度創造《角頭》系列全新經典畫面。

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》蔡振南與王陽明有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）
 
高捷是《角頭》系列每一部作品都有演出的演員，這次在新片《角頭－大橋頭》再度飾演「北館」精神領袖貴董，與王識賢飾演的「北館」老大仁哥共同回歸演出。他笑說：「我還是一樣，擔任北館的扛壩子，他們都叫我貴董。」隨著《角頭》IP成立10週年，他也跟了整個系列10年，感性表示：「很難得也很可貴、很榮幸可以有10年的參與。」

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲高捷、蔡振南跟著《角頭》系列走過10年。（圖／曼尼娛樂提供）

同樣跟著《角頭》系列走過10年的蔡振南，在新片《角頭－大橋頭》再度飾演「頂庄」角頭老大勇桑。他坦言，整個系列10年來走到現在，一切都不簡單，「很多事是平常一般人看不到的，瞻遠的考慮到往後要怎麼拍《角頭》，不能一直說好，一直說壞，善、惡都呈現給觀眾。」

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲太保在《角頭－大橋頭》中詮釋北城老大。（圖／曼尼娛樂提供）

首次加入《角頭》大家庭的龍天翔，在片中詮釋「大橋頭」的老大KO桑，面對王陽明片中飾演的兒子Michael搞事惹火各大幫派，他形容KO桑個性比較沈默，也屬於比較冷靜型，「他呈現給觀眾的是愛子心切的父親，又是一個毒梟的形象。」他直呼這次可以跟各角頭老大一起飆戲很過癮，非常值得觀眾來欣賞，《角頭-大橋頭》將於8月16日全台盛大上映。

▲《角頭－大橋頭》8位角頭大佬同台飆戲，鴻門宴戲碼一桌全是「影帝級演員」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲龍天翔是《角頭－大橋頭》大橋頭幫派老大，《角頭》中曾出現過的大橋頭二把手文正一樣由夏靖庭飾演。（圖／曼尼娛樂提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

40秒內擺出100個POSE　上萬網友跪了：不跳機械舞太浪費

推薦閱讀

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

接蘿拉職位14天！耶嫩今午突發「不自殺聲明」　蔡阿嘎點讚聲援

接蘿拉職位14天！耶嫩今午突發「不自殺聲明」　蔡阿嘎點讚聲援

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！苦苓抖內幕：是跟另一位開刀房的

江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！苦苓抖內幕：是跟另一位開刀房的

人妻女星「全裸泡湯」洩巨胸曲線！陳渃晴嫁富商更火辣…網：怎麼忍

人妻女星「全裸泡湯」洩巨胸曲線！陳渃晴嫁富商更火辣…網：怎麼忍

35歲日諧星秦野隆光車禍身亡！　公司發聲明證實…剛新婚4個月

35歲日諧星秦野隆光車禍身亡！　公司發聲明證實…剛新婚4個月

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

NewJeans〈Bubble Gum〉遭控抄襲5點太像　英樂團：立刻停用，賠錢

NewJeans〈Bubble Gum〉遭控抄襲5點太像　英樂團：立刻停用，賠錢

91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛現身周遊婚禮…新照露燦笑

91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛現身周遊婚禮…新照露燦笑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

接蘿拉職位14天！耶嫩今午突發「不自殺聲明」　蔡阿嘎點讚聲援

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！苦苓抖內幕：是跟另一位開刀房的

人妻女星「全裸泡湯」洩巨胸曲線！陳渃晴嫁富商更火辣…網：怎麼忍

35歲日諧星秦野隆光車禍身亡！　公司發聲明證實…剛新婚4個月

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

角頭－大橋頭, 王陽明, 鄭人碩, 蔡振南 龍天翔, 喜翔, 高捷, 太保, 夏靖庭, 孫鵬, 王識賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 梁軒安深夜發聲點名2人「要告盡快」！　帶蕭淑慎爽嗑鍋：問心無愧
  2. Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8
  3. 李政宰首戰好萊塢《侍者》迎來大結局！　感動：每次都是新的挑戰
  4. 吳婉君「駁當第三者」介入趙駿亞！　心碎發聲：我不是
  5. 中國觀眾單挑「台灣最強高中生」！Ray海虐對方再喊：FxxK CHINA
  6. 《角頭－大橋頭》8位大佬同台飆戲　鴻門宴一桌全是「影帝級演員」
  7. 郁方全身冒冷汗掛急診！　「人生跑馬燈」曝病況
  8. 黃子佼為何突翻臉不認罪？律師分析「背後關鍵邏輯」：他打算一搏
  9. 梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見
  10. 許光漢萌點＋1「肚子餓就生氣」一天吃四餐　旅行被搭訕：給聯絡方式ok

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366