ONE TONE嘻哈場「林口換成攝影棚」主辦：離舞台更近　歌迷爆氣

記者吳睿慈／台北報導

韓流音樂祭《ONE TONE CONCERT》即將在7月20、21日連續兩天開唱，20日以二代團為主題，21日則是邀請眾多大咖饒舌歌手，與粉絲接連同歡2日。只是主辦單位17日晚間突然宣布21日活動場地異動通知，消息公告得臨時，引起歌迷正反意見。

▼▲ONE TONE嘻哈場找來卡司堅強的饒舌歌手們演出。（圖／翻攝自ONE TONE IG）



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《ONE TONE CONCERT》21日邀請到DON MALIK、 KEEM HYO-EUN、CAMO、lIlBOI、KID MILLI、pH-1等人開唱，原本預計在林口體育館與粉絲狂歡，主辦單位17日晚間卻突然道歉表示「因不可抗力因素，更換場地後也將讓歌迷跟舞台距離拉得更近」，由於公告得臨時，場地雖變得更近，仍難熄歌迷怒氣。

▲ONE TONE嘻哈場臨時換場地。（圖／翻攝自ONE TONE IG）



粉絲氣到留言「第一次去攝影棚花5200元，然後好像在人氣歌謠預錄現場」、「開演不到一個禮拜臨時改場地」、「期待很久的演出，真的瞬間超難過欸」，網路上一片哀嚎聲。

針對歌迷的怒氣，《ONE TONE CONCERT》主辦則是提出全額退費方案，「搖滾區與座位區可全額退費，不須負擔手續費」，並在文內寫上「造成各位粉絲的困擾我們再次致上深深的歉意」。