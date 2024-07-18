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白冰冰不爽被說要被胡瓜取代　撂狠話「我是媽祖婆怎可能把我擺旁邊」

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰秀》大姊大白冰冰今天在西門町造勢，並找來台一線東諺、台一線阿玟、明亮、陳思瑋、蔡亞露、尤娜等人遊街，記者會上並說胡瓜、康康等好友都被他提拔過，胡瓜跟民視會鬧成這樣她也是始料未及，但民視既然找她來，不會把她這個媽祖婆放在一旁。

▲▼白冰冰。（圖／民視提供）

▲白冰冰。（圖／民視提供）

白冰冰認為，胡瓜跟康康都是好朋友，「大家都被我提拔過，康康也幫我拍《天知道》，無論是任何選舉還是運動，都要有運動員精神，沒有任何人輸贏，數據會說話，很多人都曾是我的子弟兵，如果我帶一群不會紅的，是沒用的，我拉拔大家長大，人生沒有不散的宴席，電視圈子活絡了，才不會死氣沉沉，跌宕起伏這個是演藝圈常態，沒有特別悲傷，團隊這麼努力，電視台這麼挺我，我靠山就是民視。」

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▲▼白冰冰。（圖／民視提供）

▲白冰冰今天造勢。（圖／民視提供）

至於歌手的知名度，白冰冰覺得沒有拉拔哪有成長，「誰是一天就有成就的呢，我很安慰，例如明亮出道一年半，她有大批粉絲，陳思瑋是唱將，GIVE ME FIVE各個都品學兼優。看著他們就像孫女又像商品，粉大腿也很棒。」

白冰冰說為了力求改變，最近也會從台東找原民歌手來，機會要給能力有實力的人，人生有順境逆境，這是成長的原動力，沒有追趕，哪有奔跑。

她也被問到寶弟酒駕情況，白冰冰說：「我就說，年輕人沒想那麼多，旁邊還帶個妹，那個人是誰？戲拍完，私生活我就不管，如果自己不能潔身自愛，那還有什麼好說。」

雖然被康康新節目猛攻，但白冰冰撂話絕不手軟。所有人都要一起努力，有多少人必須靠這節目生活，節目當然要努力再努力。

白冰冰認為電視台很相信她，「我問許副總（許念台）是否節目要有所更動，他說：『天地良心，我好不容易媽祖婆請回來，哪有把神明擺旁邊的道理』，沒有，大家可以去看收視率，其實是大家互有成長，幾年來我中視從最冷灶，做死幾個大牌主持人的冷灶節目，一開始給我下午一點時間，才到晚上時段。」認為自己披荊斬棘很有自信。

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白冰冰, 胡瓜, 康康

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