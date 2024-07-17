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「美女主播」張若妤生日產二寶！　甜蜜告白：謝謝妳選擇我

記者王靖淳／綜合報導

「美女主播」張若妤結婚後育有一個寶貝女兒Zoe，她在1月驚喜宣布懷上第二胎，今（17）日是她的生日，稍早她透過社群發文報喜，宣布自己平安生下二寶Zora，並曬出老公陪進產房的照片，同時也向女兒甜蜜告白：「謝謝妳選擇了我，選擇了這個家。」並祝福她們母女倆生日快樂。

▲張若妤（圖／翻攝自Facebook／新聞主播張若妤）

▲張若妤（圖／翻攝自Facebook／新聞主播張若妤）

▲主播張若妤在生日當天平安產下二寶。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播張若妤）

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張若妤在文中提到，這是她在兩年內生的第二個孩子，兩個孩子只差一歲多，她認為這是自己一生中「最大膽又勇猛的決定」。她提到，之所以將二寶取名Zora，是因為這個名字有黎明破曉的意思，同時也表示，當初她是在黎明時驗孕發現女兒的存在，加上大女兒Zoe在那段期間常發出「ra-ra」的聲音，因此她覺得這個名字很適合。

▲張若妤（圖／翻攝自Facebook／新聞主播張若妤）

▲張若妤。

▲主播張若妤發文寫下生產的心情。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播張若妤）

張若妤在文中附上老公陪進產房的照片，以及一張自己與媽媽擁抱的照片，她感謝對方在36年前的同一天將她生下，而自己在36年後的同一天，平安生下了女兒。最後，張若妤在文末感謝老公、家人及護理師們送來的花束與生日蛋糕，表示自己被大家的愛包圍，真的感到非常幸福。

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張若妤, 主播, 懷孕, 結婚

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