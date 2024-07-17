蔡瑞雪爆分手首同框孫麥傑！　「私下真實互動」被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪去年被拍到與微風廣場代言人、富二代男星孫麥傑當街牽手、相擁，雙方事後大方認愛，同時也會透過社群隔空放閃，不過最近卻有傳聞指出小倆口已分手。為此，蔡瑞雪今（17）日在Threads發聲，曬出兩人久違同框的影片。

▲蔡瑞雪、孫麥傑去年雙雙認愛。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

透過蔡瑞雪分享的影片可見到，她與男友孫麥傑一身休閒的打扮，兩人戴著鋼鐵人的頭盔，除了先聲控頭盔之外，接著將頭微微抬起，最後再對鏡頭露出燦爛的笑容，畫面充滿幸福氛圍。為此，蔡瑞雪在文中甜蜜寫道：「我們的日常。」直接破除近期小倆口感情生變的傳聞。

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▲蔡瑞雪發文破除分手謠言。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

事實上，孫麥傑遭週刊爆料家人似乎不看好戀情，甚至還被發現，雖然與女友互相追蹤社群帳號，不過原本按讚貼文的紀錄都悄悄消失，進而讓分手傳聞甚囂塵上。為此，孫麥傑今（17）日稍早也透過IG限動寫下「我們很好，我每篇都有按讚呦。」雖然文中沒有提到女友蔡瑞雪的名字，但不難看出是在針對近期的情變傳聞做出回應。

▲孫麥傑IG限動回應情變傳聞。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun）