網指AV女優「經紀人先試車」　吳夢夢直球打臉：做這行是缺錢不是缺性愛

記者張筱涵／綜合報導

近期網友發表一篇關於AV行業內部工作的經驗談，文章提到平台人員、男優、經紀人和導演與女優發生性行為的情況，甚至經紀公司老闆公器私用，引起了廣泛討論。而本身就是AV女優的吳夢夢轉發後反駁，直呼「大家應該都同意AV女優是因為『缺錢』而不是『缺幹』才從事這個職業的吧」。

▲吳夢夢有「台灣第一女優」的封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



一名自稱在AV工作產業有3年經歷的網友，16日在Threads發文說「平台人員去上了女優，男優去上了女優，經紀人先試車，導演去上了女優，經紀公司老闆公器私用，有沒有女優倒貼男性？也有，但偏少，三年多一路看下來大部份都出過事」，很快就獲得3000次以上的點讚和百則留言討論。

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而吳夢夢今（17日）轉發該則貼文，並說會當AV女優的人主要都是「可以接受裸露／性愛賺錢」和「缺錢」，進而以更直白的方式說明：「大家應該都同意AV女優是因為『缺錢』而不是『缺幹』才從事這個職業的吧？」

吳夢夢指出，部分女優從入行到退役都非常清楚自己的目標，對待工作人員和男優的態度是「上班好同事，下班不認識」，但也有更多女優在入行後迷失方向，因為賺錢而被男性工作人員的誇讚和支持所迷惑，最終可能選擇與他們發生關係。

過去一直沒有為類似議題發聲，主要是因為時有耳聞，吳夢夢認為心靈脆弱、無自我價值感和缺愛的人是更容易踏上這條路的：「但一竿子打翻一船人不是什麼好事，通常就是想博流量才發這種『這類型的人都是XX的套路文章』。」