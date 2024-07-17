記者蔡琛儀／台北報導

樂團旺福繼去年成功舉辦全年齡親子搖滾演唱會「福搖直上」後，今年再度推出全新企劃「旺福里夏日同樂會」，將於8月17、18日兩天在花博圓山園區開唱，並首次挑戰在周末連唱五場，旺福也公布了五場演出的嘉賓名單，包含Lulu黃路梓茵、馬念先、宇宙人阿奎、許哲珮與陳明珠，都將一同參與這場音樂盛會。

▲旺福將前進花博開唱一連唱五場。（圖／旺福愛你提供）

旺福表示，他們一直期盼能打造出理想的「旺福里」生活世界，因此今年選擇以同樂會的形式，邀請大家一起歌唱同歡，並在現場加入迷你市集，讓大家能在享受音樂的同時，也能吃喝玩樂。小民也笑說：「這次找來的嘉賓心臟都很大顆，完全不怕旺福演出時突然有什麼即興不按牌理出牌，他們本身也很都愛即興，當我們邀請完後，發現該怕的其實是旺福。」

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談到旺福與嘉賓的交情，像是同為推機、小民北投鄰居的許哲珮，接到邀約就一口答應力挺；至於陳明珠則是女主唱MAMI的好姊妹，她表示：「從主持各大典禮到發行客家專輯，明珠擁有十八般武藝，從一餐飯的緣分到一起錄製Podcast，發現她竟然能和旺福天南地北聊到笑翻歪，所以決定邀她一起來現場唱歌玩耍，跨界沒有極限！」

▲▼LuLu、陳明珠都是嘉賓之一。（圖／源活娛樂提供）

旺福在三年前推出作品《你好我好大家好》時，就以里民同樂的概念而打造出「旺福里」，並一直思考要如何把這樣的形式具象化。他們表示，這次的同樂會將是「旺福里」的實現，並希望能讓全家大小一起參與，感受音樂的魅力。為了迎接周末連唱五場的鐵人挑戰，旺福近日進入練團模式，並透露每場曲目都會有不同變化。他們也正在錄製新單曲，新歌屆時將首唱。